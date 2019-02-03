К каким шагам может прибегнуть Путин, чтобы остаться у власти

Сейчас рейтинги президента России Владимира Путина очень низки, однако тот будет пытаться сделать все, чтобы удержать власть. Похожее с ним уже случалось в 2017 году, когда российская экономика была в полном упадке. Однако отвечать перед своим народом за преступления он не захотел. Единственная суть существования путинского режима – это совершать преступления и уходить от ответственности.

Как считает российский блогер и финансист Слава Рабинович, хозяину Кремля необходимо сейчас что-то делать, чтобы продолжать удерживать власть. Дело в том, Путин сегодня имеет очень низкий рейтинг и эти показатели достигают исторически минимальных уровней, передает "Апростроф".

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"Он все же будет власть удерживать по одной простой причине: единственная суть существования режима Путина для его членов – это совершать преступления и уходить от ответственности. Для этого им необходимо удерживать незаконно узурпированную власть", – подчеркивает эксперт.

В то же время он подчеркивает, что действующий президент РФ не будет останавливаться ни перед чем.

Спектр возможностей у Путина является очень широким. Чтобы понять, что возможно, нужно мысленно перенестись в 2013 год и спросить себя, готов ли ты был тогда полностью отбросить как безумие все предположения о том, что на самом деле произошло в течение следующих пяти лет. Тогда Путин изменил повестку дня, аннексировал Крым, начал говорить вещи, которые были списаны, как по кальке, с речей Гитлера – об исторической справедливости, "Новороссии" и защите российского народа; развязал войну и устроил пропаганду на российском телевидении, зомбируя круче, чем когда-то удавалось Геббельсу,

– утверждает Рабинович.

Для начала, предполагает политик, Путин может попытаться повлиять на рейтинги.

"В 2013 году, когда цена на нефть составляла 110 долларов за баррель и на мировых рынках была прекрасная конъюнктура цен на товары, которые экспортирует Россия, экономика России скатывалась в рецессию (термин обозначает спад производства, характеризующийся нулевым ростом валового национального продукта (ВНП) или его падением на протяжении более полугода – 24 канал), совершенно очевидно имея отрицательную динамику от квартала к кварталу. Рейтинг Путина на тот момент падал, как камень. И при этом он не хотел отвечать перед народом за свои преступления, а также неумение управлять страной и экономикой", – констатировал финансист.

По результатам последнего опроса аналитического центра "Левада-центр", 64% россиян продолжают одобрять действия действующего президента России. Правда, число сторонников Путина в целом значительно уменьшилось. Так, почти половина населения России (45%) считает, что страна движется не в том направлении. А деятельностью правления Кремля недовольны 61% россиян.