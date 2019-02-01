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      Сколько россиян недовольны действиями Путина: интересная статистика

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      34% россиян не одобряют деятельность Путина на посту президента РФ
      34% россиян не одобряют деятельность Путина на посту президента РФ / 24 канал

      В 2019 году количество россиян, которые не одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России, увеличилось на 16%. Так, по состоянию на январь 34% граждан недовольны действиями главы Кремля.

      Данные опроса аналитического центра "Левада-центр" свидетельствуют, что 64% ​​россиян продолжают одобрять действия действующего президента России, однако количество сторонников Путина значительно уменьшилось. Так, в 2018 году Путина поддерживали 80% граждан, а не поддерживали – 18%.

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      Почти половина населения России (45%) считает, что страна движется не в том направлении. В 2018 году так думало лишь 28% россиян.

      В целом деятельностью правления России недовольны 61% россиян.

      Участниками такого опроса стали 1600 человек в возрасте от 18 лет. Социологи провели исследование методом личного интервью в 136 населенных пунктах России. Опрос проводился с 25 по 31 января 2019 года. Статистическая погрешность составляет менее 0,95.

      Теги: Новости политики Статистика Владимир Путин Новости России
      Источник: 24 Канал
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