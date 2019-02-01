Скільки росіян не задоволені діями Путіна: цікава статистика

У 2019 році кількість росіян, які не схвалюють діяльність Володимира Путіна на пості президента Росії, збільшилася на 16%. Так, станом на січень 34% громадян не задоволені вчинками очільника Кремля.

Дані опитування аналітичного центру "Левада-центр" свідчать, що 64% росіян продовжують схвалювати дії чинного президента Росії, однак кількість прихильників Путіна значно зменшилася. Так, у 2018 році Путіна підтримували 80% громадян, а не підтримували – 18%.

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Майже половина населення Росії (45%) вважає, що країна рухається не в тому напрямку. У 2018 році так думало лише 28% росіян.

Загалом діяльністю правління Росії не задоволені 61% росіян.

Учасниками такого опитування стали 1600 людей віком від 18 років. Соціологи здійснили дослідження методом особистого інтерв'ю у 136 населених пунктах Росії. Опитування тривало з 25 по 31 січня 2019 року. Статистична похибка становить менше ніж 0,95.