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      Скільки росіян не задоволені діями Путіна: цікава статистика

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      34% росіян не схвалюють діяльність Путіна на пості президента РФ
      34% росіян не схвалюють діяльність Путіна на пості президента РФ / 24 канал

      У 2019 році кількість росіян, які не схвалюють діяльність Володимира Путіна на пості президента Росії, збільшилася на 16%. Так, станом на січень 34% громадян не задоволені вчинками очільника Кремля.

      Дані опитування аналітичного центру "Левада-центр" свідчать, що 64% росіян продовжують схвалювати дії чинного президента Росії, однак кількість прихильників Путіна значно зменшилася. Так, у 2018 році Путіна підтримували 80% громадян, а не підтримували – 18%

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      Майже половина населення Росії (45%) вважає, що країна рухається не в тому напрямку. У 2018 році так думало лише 28% росіян.

      Загалом діяльністю правління Росії не задоволені 61% росіян. 

      Учасниками такого опитування стали 1600 людей віком від 18 років. Соціологи здійснили дослідження методом особистого інтерв'ю у 136 населених пунктах Росії. Опитування тривало з 25 по 31 січня 2019 року. Статистична похибка становить менше ніж 0,95.

      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Статистика
      Джерело: 24 Канал
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