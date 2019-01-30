"Долго и без шансов": российский политолог рассказал, как Запад усмирит Путина

Запад может играть с Кремлем в длинную игру. У него есть достаточно действующих механизмов, чтобы усмирить агрессию России и заставить Путина покинуть Украину, Сирию и другие страны.

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что мгновенного отпора ожидать не следует, – войну не поддержат ни западные избиратели, ни западные элиты, пишет "Главред".

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Страны Запада имеют экономические, социокультурные и финансовые преимущества. Между тем Путина не хватит на "длинную дистанцию".

"Да, он заставил считаться с собой в Сирии. Но сколько это стоило России и в деньгах и в человеческих жизнях, особо никто не подсчитывал. Так что я думаю, что те средства, которые есть в арсенале у Запада, он никогда не задействует. Он не будет ими пользоваться", – считает Орешкин.

Политолог пояснил, что Запад здесь не будет прибегать к лишнему пафосу, а запустит длительную "кишкомотальную машину".

Так, суды и санкции из-за аннексии Крыма, оккупации на Востоке Украины, а также агрессии в Азовском море будут продолжаться, но не дадут быстрого отклика. Однако политолог считает, что механизм все равно "будет работать".

Санкции – это не кирпич, который падает на голову и сразу убивает человека. Они, как кирпич в кармане или рюкзаке: с ним идти тяжелее, устаешь быстрее, бесполезная ноша, и ты, наконец, выматываешься. Запад именно этот способ использует,

– считает он.

Орешкин отмечает, что Укрощение Кремля будет длительным, но необратимым процессом. Запад не будет спешить, потому что партнеры Украины не имеют для этого личных причин.

При этом политолог отметил, что Украине тем временем следует сосредоточиться на развитии эффективных реформ и экономическом росте.

"Если Украина покажет пример быстрого экономического роста, успех реальных экономических реформ, реальную демократию, тогда в России ей будут завидовать. Этого Путин не хочет допустить, именно поэтому изо всех сил будет мешать Украине", – прогнозирует Орешкин.