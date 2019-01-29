23:53
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
      Вєсті Кремля
      22:29, сегодня
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, сегодня
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Письма от "несуществующих": осужденные в Украине россияне написали Путину

      21 Читати новину українською
      Российские танки на Донбассе
      Российские танки на Донбассе / Иллюстративное фото

      Россияне, которых осудили за участие в войне на Донбассе и которые отбывают наказание в Украине, написали письма своему президенту Владимиру Путину.

      Эти люди находятся в украинском списке на обмен, а в РФ даже не признают их существования. Письма этих заключенных обнародовало российское издание "Новая газета".

      Читайте также: Сюрприз в библиотеке: Сущенко оставил пленным морякам подарок в "Лефортово"

      Просьба посодействовать в возвращении в РФ Владимиру Путину прислали 22 россияна, находящихся в СИЗО и колониях Украины. Письма были написаны еще в августе 2018 года и сразу же переданы российской стороне при помощи дипломатических каналов.

      Ни один ответ на просьбу из РФ так и не поступил, никто не заинтересовался судьбой соотечественников. Так же заключенных, за участие в войне на Донбассе, россиян не посетили консулы, никто не связался с их родственниками.

      Россия продолжает играть в "ихтамнетов" на всех уровнях. Украина готова их отдать, и сами они об этом просят. Не просто просят – пишут ходатайства, челобитные президенту своей страны с просьбой обменять их на украинцев, заключенных в РФ. Так что важней для России: продолжать мучить Сенцова, Балуха, сажать Гриба, то есть наказывать, наказывать, наказывать или вызволять своих граждан?
      – пишут в издании.

      Отметим, что вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявляла о списке, в котором содержится 25 имен россиян, которых Украина готова обменять на своих политзаключенных и военнопленных в РФ.

      А вот на предыдущей встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 19 декабря Украина предлагала обменять 66 осужденных боевиков на 19 удерживаемых на оккупированных территориях украинцев. Однако стороны так и не договорились об этом обмене.

      Последний обмен между Украиной и боевиками состоялся еще 27 декабря 2017 года. Тогда из плена боевиков удалось освободить 74 украинцев.

      Теги: Новости России Владимир Путин Украина – Россия Война на Донбассе Обмен пленными Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 29 января: Порошенко снова идет в президенты и закрытие дела против Холодницкого
      сегодня , 22:46 Главные новости 29 января: Порошенко снова идет в президенты и закрытие дела против Холодницкого
      85
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      сегодня , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 4188
      Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      сегодня , 21:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      156
      "Жить по-новому" вторая попытка: какие громкие обещания так и не выполнил Порошенко
      сегодня , 20:40 "Жить по-новому" вторая попытка: какие громкие обещания так и не выполнил Порошенко
      417
      Как голосовать ФЛП не по месту прописки: пошаговая инструкция
      сегодня , 20:02 Как голосовать ФЛП не по месту прописки: пошаговая инструкция
      51
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук