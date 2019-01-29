Письма от "несуществующих": осужденные в Украине россияне написали Путину

Россияне, которых осудили за участие в войне на Донбассе и которые отбывают наказание в Украине, написали письма своему президенту Владимиру Путину.

Эти люди находятся в украинском списке на обмен, а в РФ даже не признают их существования. Письма этих заключенных обнародовало российское издание "Новая газета".

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Просьба посодействовать в возвращении в РФ Владимиру Путину прислали 22 россияна, находящихся в СИЗО и колониях Украины. Письма были написаны еще в августе 2018 года и сразу же переданы российской стороне при помощи дипломатических каналов.

Ни один ответ на просьбу из РФ так и не поступил, никто не заинтересовался судьбой соотечественников. Так же заключенных, за участие в войне на Донбассе, россиян не посетили консулы, никто не связался с их родственниками.

Россия продолжает играть в "ихтамнетов" на всех уровнях. Украина готова их отдать, и сами они об этом просят. Не просто просят – пишут ходатайства, челобитные президенту своей страны с просьбой обменять их на украинцев, заключенных в РФ. Так что важней для России: продолжать мучить Сенцова, Балуха, сажать Гриба, то есть наказывать, наказывать, наказывать или вызволять своих граждан?

– пишут в издании.

Отметим, что вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявляла о списке, в котором содержится 25 имен россиян, которых Украина готова обменять на своих политзаключенных и военнопленных в РФ.

А вот на предыдущей встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 19 декабря Украина предлагала обменять 66 осужденных боевиков на 19 удерживаемых на оккупированных территориях украинцев. Однако стороны так и не договорились об этом обмене.

Последний обмен между Украиной и боевиками состоялся еще 27 декабря 2017 года. Тогда из плена боевиков удалось освободить 74 украинцев.