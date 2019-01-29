Листи від "неіснуючих": засуджені в Україні росіяни написали Путіну

Росіяни, яких засудили за участь у війні на Донбасі і які відбувають покарання в Україні, написали листи своєму президенту Володимиру Путіну.

Ці люди перебувають в українському списку на обмін, а у РФ навіть не визнають їх існування. Листи цих в'язнів оприлюднило російське видання "Новая газета".

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Прохання посприяти у поверненні до РФ Володимиру Путіну надіслали 22 росіян, які перебувають у СІЗО та колоніях України. Листи були написані ще у серпні 2018 року і відразу ж передані російській стороні за допомогою відповідних дипломатичних каналів.

Жодна відповідь на прохання із РФ так і не надійшла, ніхто не зацікавився долею співвітчизників. Так само до ув'язнених за участь у війні на Донбасі росіян не навідались консули, ніхто не зв'язався з їх родичами.

Росія продовжує грати в "іхтамнетов" на всіх рівнях. Україна готова їх віддати, і самі вони про це просять. Не просто просять – пишуть клопотання, чолобитні президенту своєї країни з проханням обміняти їх на українців, ув'язнених у РФ. Так що важливіше для Росії: продовжувати мучити Сенцова, Балуха, садити Гриба, тобто карати, карати, карати чи визволяти своїх громадян?

– пишуть у виданні.

Зазначимо, що віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко заявляла про список, у якому міститься 25 імен росіян, яких Україна готова обміняти на своїх політв'язнів та військовополонених у РФ.

А ось на попередній зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську 19 грудня Україна пропонувала обміняти 66 засуджених бойовиків на 19 утримуваних на окупованих територіях українців. Проте сторони так і не домовилися про цей обмін.



Останній обмін між Україною та бойовиками відбувся ще 27 грудня 2017 року. Тоді з полону бойовиків вдалося звільнити 74 українців.