Захід може грати з Кремлем у довгу гру. У нього є достатньо чинних механізмів, аби втихомирити агресію Росії та змусити Путіна залишити Україну, Сирію та інших країн.

Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що миттєвої відсічі очікувати не слід, – війни не підтримають ні західні виборці, ні західні еліти, пише "Главред".

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Країни Заходу мають економічні, соціокультурні та фінансові переваги. Натомість Путіна не вистачить на «довгу дистанцію».

"Так, він змусив рахуватися із собою в Сирії. Але скільки це коштувало Росії і в грошах, і в людських життях, особливо ніхто не підраховував. Так що я думаю, що ті кошти, які є в арсеналі у Заходу, він ніколи не задіє. Він не буде ними користуватися", – вважає Орєшкін.

Політолог пояснив, що Захід тут не буде вдаватися до зайвого пафосу, а запустить тривалу "кишкомотальну машину".

Так, суди і санкції через анексію Криму, окупацію на Сході України, а також агресію в Азовському морі триватимуть, однак не даватимуть швидкого відгуку. Однак політолог вважає, що механізм все одно "буде працювати".

Санкції – це не та цегла, що падає на голову і відразу вибиває людину. Вони, як цегла в кишені або рюкзаку: із ним йти важче, втомлюєшся швидше, ноша даремна, і ти, зрештою, вимотуєшся. Захід саме цей спосіб використовує, – вважає він.

Орєшкін наголошує, що приборкання Кремля буде тривалим, але незворотнім процесом. незворотнім. Захід не поспішатиме, тому що партнери України не мають для цього особистих причин.

При цьому політолог наголосив, що Україні тим часом слід зосередитися на розвитку ефективних реформах та економічному зростанні.

"Якщо Україна покаже приклад швидкого економічного зростання, успіх реальних економічних реформ, реальну демократію, тоді в Росії їй будуть заздрити. Цього Путін не хоче допустити, саме тому з усіх сил заважати Україні", – прогнозує Орєшкін.