До яких кроків може вдатися Путін, аби залишитися при владі

Наразі рейтинги президента Росії Володимира Путіна є дуже низькими, однак той намагатиметься зробити все, аби утримати владу. Схоже з ним вже траплялося у 2017 році, коли російська економіка була у повному занепаді. Однак відповідати перед своїм народом за злочини він не захотів. Відтак, єдина суть існування путінського режиму – це скоювати злочини та йти від відповідальності.

Як вважає російський блогер і фінансист Слава Рабинович, господарю Кремля необхідно зараз щось робити, аби продовжувати утримувати владу. Річ у тім, Путін має сьогодні дуже низький рейтинг і ці показники досягають історично мінімальних рівнів, передає "Апростроф".

Читайте також: "Довго та без шансів": російський політолог розповів, як Захід приборкає Путіна

"Він усе ж буде владу утримувати з однієї простої причини: єдина суть існування режиму Путіна для його членів – це скоювати злочини та йти від відповідальності. Для цього їм необхідно утримувати незаконно узурповану владу", – підкреслює експерт.

Водночас він наголошує, що чинний президент РФ не зупинятиметься не перед чим.

Спектр можливостей у Путіна є дуже широким. Щоб зрозуміти, що можливо, потрібно подумки перенестися в 2013 рік і запитати себе, чи готовий ти був тоді повністю відкинути як божевілля все припущення про те, що насправді сталося протягом наступних п'яти років. Тоді Путін змінив порядок денний, анексував Крим, почав говорити речі, які було списано, як за калькою, з промов Гітлера – про історичну справедливість, "Новоросію" та захист російського народу; розв'язав війну та влаштував пропаганду на російському телебаченні, зомбуючи крутіше, ніж колись вдавалося Геббельсу,

– переконує Рабинович.

Для початку, припускає політик, Путін може спробувати вплинути на рейтинги.

"У 2013 році, коли ціна на нафту становила 110 доларів за барель і на світових ринках була чудова кон'юнктура цін на товари, які експортує Росія, економіка Росії скочувалася в рецесію (термін, що позначає спад виробництва, характеризується нульовим ростом валового національного продукту (ВНП) чи його падінням протягом більше ніж півроку – 24 канал), абсолютно очевидно маючи негативну динаміку від кварталу до кварталу. Рейтинг Путіна на той момент падав, як камінь. І при цьому він не хотів відповідати перед народом за свої злочини, а також невміння керувати країною та економікою", – констатував фінансист.

За результатами останнього опитування аналітичного центру "Левада-центр, 64% росіян продовжують схвалювати дії чинного президента Росії. Щоправда, кількість прихильників Путіна загалом значно зменшилася. Так, майже половина населення Росії (45%) вважає, що країна рухається не в тому напрямку. А діяльністю правління Кремля є незадоволеними 61% росіян.