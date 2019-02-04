Експерт розповів, чи можливий масштабний наступ Росії на Україну після виборів

Росія щосили намагатиметься вплинути на вибори в Україні і використовуватиме для цього різні тактики – і вона може зробити чимало. Однак Москва не ризикуватиме, розпочинаючи прямий наступ на Україну, бо у неї немає таких ресурсів.

Росія має достатню кількість підрозділів для такої військової операції, розповів аналітик з питань Євразії американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor Юджин Чаусовський виданню "Радіо Свобода".

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Однак експерт наголошує, що Росія не буде ризикувати, бо «для неї забагато невідомих». Зокрема, у прямих військових діях можуть взяти учать війська США і НАТО. Такий розвиток подій – великий ризик для Кремля.

У Росії, можливо, був шанс вдатися до таких дій на самому початку конфлікту, але зараз вже впродовж понад чотирьох років Україна мала час для розвитку свого військового потенціалу, є західна підтримка: як в сфері безпеки, так і економічна, здійснюється тиск на Росію – і це тільки збільшує ціну,

– пояснив він.

Чаусовський вважає, що Росія не має наміру анексувати всю Україну – для цього у неї просто немає ресурсів.

"Тому кінцева мета Росії полягає в тому, щоб по суті перешкодити західній інтеграції України, підірвати зусилля влади, спробувати заблокувати рух України в бік Заходу", – додав експерт.

На його думку, у разі повномасштабного військового втручання Росія отримає протилежний результат. При цьому аналітик додає, що Москва може зважитись на такі дії у разі серйозної загрози з боку України, як, до прикладу, її вступ до НАТО.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має схожу думку. Він ввважає, що Росія не почне повномасштабну війну проти України у період президентських виборів, адже не має для цього реальних можливостей. Кремль буде чекати результатів голосування, аби спробувати домовлятися вже з новообраним президентом або шукати компроміси.