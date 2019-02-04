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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Експерт розповів, чи можливий масштабний наступ Росії на Україну після виборів

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      Експерт пояснив, чому Росія не почне масштабного наступу на Україну після виборів
      Експерт пояснив, чому Росія не почне масштабного наступу на Україну після виборів / Фото з відкритих джерел

      Росія щосили намагатиметься вплинути на вибори в Україні і використовуватиме для цього різні тактики – і вона може зробити чимало. Однак Москва не ризикуватиме, розпочинаючи прямий наступ на Україну, бо у неї немає таких ресурсів.

      Росія має достатню кількість підрозділів для такої військової операції, розповів аналітик з питань Євразії американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor Юджин Чаусовський виданню "Радіо Свобода".

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      Однак експерт наголошує, що Росія не буде ризикувати, бо «для неї забагато невідомих». Зокрема, у прямих військових діях можуть взяти учать війська США і НАТО. Такий розвиток подій – великий ризик для Кремля.

      У Росії, можливо, був шанс вдатися до таких дій на самому початку конфлікту, але зараз вже впродовж понад чотирьох років Україна мала час для розвитку свого військового потенціалу, є західна підтримка: як в сфері безпеки, так і економічна, здійснюється тиск на Росію – і це тільки збільшує ціну,
      – пояснив він.

      Чаусовський вважає, що Росія не має наміру анексувати всю Україну – для цього у неї просто немає ресурсів.

      "Тому кінцева мета Росії полягає в тому, щоб по суті перешкодити західній інтеграції України, підірвати зусилля влади, спробувати заблокувати рух України в бік Заходу", – додав експерт.

      На його думку, у разі повномасштабного військового втручання Росія отримає протилежний результат. При цьому аналітик додає, що Москва може зважитись на такі дії у разі серйозної загрози з боку України, як, до прикладу, її вступ до НАТО.

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має схожу думку. Він ввважає, що Росія не почне повномасштабну війну проти України у період президентських виборів, адже не має для цього реальних можливостей. Кремль буде чекати результатів голосування, аби спробувати домовлятися вже з новообраним президентом або шукати компроміси.

      Теги: Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Президентські вибори 2019 Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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