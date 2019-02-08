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      Россия передумала направлять наблюдателей на выборы в Украину

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      Россия не будет направлять наблюдателей на выборы в Украину
      Россия не будет направлять наблюдателей на выборы в Украину / Фото из открытых источников

      Российская Федерация не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в Украину. Причиной такого решения в РФ назвали "соображения безопасности" для своих представителей.

      В Министерстве иностранных дел РФ назвали решение Украины об отказе в аккредитации гражданам РФ в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ "ожидаемым" и обвинили в якобы нарушении международных обязательств.

      Читайте также: Россия – агрессор, – Волкер изменил мнение о допуске наблюдателей из РФ на выборы в Украину

      В этих условиях российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления в Украину,
      – заявили в МИД.

      Кроме того, представители страны-агрессора отметили, что отсутствие их наблюдателей и невозможность гражданам Украины голосовать на территории России якобы ставит под сомнение прозрачность и объективность президентских выборов.

      Кто из россиян собирается приехать на выборы в Украину наблюдателями? 11 февраля в Киев планируют прилететь две российские наблюдательницы Кристина Богданова от Института электоральной дипломатии и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права для мониторинга выборов под мандатом ОБСЕ.

      Как в ОБСЕ отреагировали на решение Украины о запрете наблюдателям РФ участвовать в выборах? В ОБСЕ негативно отозвались о таком решении Украины. Там заявили, что наблюдатели от БДИПЧ, в числе которых и россияне, представляют прежде всего ОБСЕ, а не собственные страны и придерживаются строгого кодекса поведения.

      Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей?
      Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов через своих наблюдателей. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.
      Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.
      В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.
      7 февраля Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики ОБСЕ Новости России Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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