Росія передумала направляти спостерігачів на вибори в Україну

Російська Федерація не буде надсилати спостерігачів на президентські вибори в Україну. Причиною такого рішення у РФ назвали "міркування безпеки" для своїх представників.

У Міністерстві закордонних справ РФ назвали рішення України про відмову в акредитації громадянам РФ у складі місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ "очікуваним" і звинуватили у нібито порушенні міжнародних зобов'язань.

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У цих умовах російська сторона, виходячи з міркувань безпеки наших представників у спостережній місії БДІПЛ, прийняла рішення утриматися від їх спрямування на Україну,

– заявили в МЗС.

Окрім того, представники країни-агресора зазначили, що відсутність їхніх спостерігачів і неможливість громадянам України голосувати на території Росії нібито ставить під сумнів прозорість і об'єктивність президентських виборів.

Хто з росіян збирається приїхати на вибори в Україну спостерігачами? 11 лютого до Києва планують прилетіти дві російські спостерігачки Христина Богданова від Інституту електоральної дипломатії і Єлизавета Борисова з Російського громадського інституту виборчого права для моніторингу виборів під мандатом БДІПЛ ОБСЄ.

Як в ОБСЄ відреагували на рішення України про заборону спостерігачам РФ брати участь у виборах? В ОБСЄ негативно відізвалися про таке рішення України. Там заявили, що спостерігачі від БДІПЛ, черед яких і росіяни, представляють насамперед ОБСЄ, а не власні країни та дотримуються суворого кодексу поведінки.

Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів?Росія буде намагатися вплинути на українців під час виборів через своїх спостерігачів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.



Українська сторона вже надіслала офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, в якому пояснила, чому на президентські вибори не можна допускати представників РФ.



У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.



7 лютого Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.