18:39
8 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Криве дзеркало Путіна. Медвєдєв взявся за таблицю Мендєлєєва
      Вєсті Кремля
      21:59, 7 лютого
      Вєсті.UA: Що ж сказала Луценко. Цукерка для Януковича
      Вєсті.UA
      19:38, 7 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Росія передумала направляти спостерігачів на вибори в Україну

      817 Читать новость на русском
      Росія не буде направляти спостерігачів на вибори в Україну
      Росія не буде направляти спостерігачів на вибори в Україну / Фото з відкритих джерел

      Російська Федерація не буде надсилати спостерігачів на президентські вибори в Україну. Причиною такого рішення у РФ назвали "міркування безпеки" для своїх представників.

      У Міністерстві закордонних справ РФ назвали рішення України про відмову в акредитації громадянам РФ у складі місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ "очікуваним" і звинуватили у нібито порушенні міжнародних зобов'язань.

      Читайте також: Росія – агресор, – Волкер змінив думку про допуск спостерігачів РФ на вибори в Україну

      У цих умовах російська сторона, виходячи з міркувань безпеки наших представників у спостережній місії БДІПЛ, прийняла рішення утриматися від їх спрямування на Україну,
      – заявили в МЗС.

      Окрім того, представники країни-агресора зазначили, що відсутність їхніх спостерігачів і неможливість громадянам України голосувати на території Росії нібито ставить під сумнів прозорість і об'єктивність президентських виборів.

      Хто з росіян збирається приїхати на вибори в Україну спостерігачами? 11 лютого до Києва планують прилетіти дві російські спостерігачки Христина Богданова від Інституту електоральної дипломатії і Єлизавета Борисова з Російського громадського інституту виборчого права для моніторингу виборів під мандатом БДІПЛ ОБСЄ.

      Як в ОБСЄ відреагували на рішення України про заборону спостерігачам РФ брати участь у виборах? В ОБСЄ негативно відізвалися про таке рішення України. Там заявили, що спостерігачі від БДІПЛ, черед яких і росіяни, представляють насамперед ОБСЄ, а не власні країни та дотримуються суворого кодексу поведінки.

      Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів?Росія буде намагатися вплинути на українців під час виборів через своїх спостерігачів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.

      Українська сторона вже надіслала офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, в якому пояснила, чому на президентські вибори не можна допускати представників РФ.

      У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      7 лютого Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.

      blog_ava
      Смерть Еміліано Сала: всі новини трагедії
      сьогодні
      11033
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Україна – Росія Новини Росії ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      сьогодні , 18:01 Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      Юлія Гілей 1154
      "Охрана, отмена!": чи дійсно готуються замахи на кандидатів в президенти?
      сьогодні , 17:00 "Охрана, отмена!": чи дійсно готуються замахи на кандидатів в президенти?
      Наталія Лебідь 197
      Кандидати у президенти України-2019: список
      сьогодні , 16:54 Кандидати у президенти України-2019: список
      140406
      Чому серед кандидатів у президенти України так мало жінок та які у них шанси
      сьогодні , 16:30 Чому серед кандидатів у президенти України так мало жінок та які у них шанси
      Інна Жолобович 5622
      Обмін валюти онлайн: як працює нововведення від Нацбанку
      сьогодні , 15:06 Обмін валюти онлайн: як працює нововведення від Нацбанку
      Артем Овдієнко 1126
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук