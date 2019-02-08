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      Російські спостерігачі таки збираються приїхати до Києва: відома дата

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      Вибори в Україні
      Вибори в Україні / 24 канал

      Попри рішення Верховної Ради заборонити участь російських спостерігачів в українських виборах, вони все ж збираються навідатися до Києва. При тому РФ у черговий раз вдалася до хитрощів.

      24 канал повідомляв, що український парламент прийняв рішення заборонити російським спостерігачам брати участь у російських виборах. До цього за таку ініціативу виступав очільник вітчизняного МЗС Павло Клімкін. Своєю чергою, Росія відзначилась миттєвою реакцією на прийнятий нардепами закон. У МЗС РФ назвали відповідне рішення Ради порушенням чинних норм міжнародного спілкування.

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      Проте на цьому росіяни закінчувати не збиралися. В історії зі спостерігачами вони вирішили йти до кінця. Так, за даними російського "Коммерсанта", дві російські спостерігачки від БДІПЛ збираються зовсім скоро навідатися до Києва.

      11 лютого росіянки Христина Богданова від Інституту електоральної дипломатії і Єлизавета Борисова з Російського громадського інституту виборчого права прилетять до Києва для моніторингу виборів під мандатом БДІПЛ,
      – зазначає російське видання.

      Навіть у питанні вибору спостерігачів Росія вчинила хитро. Кандидатури цих обох жінок навряд є випадковими.

      "Їх кандидатури навряд чи були обрані випадково. Чоловіків з Росії у віці 16 – 60 років українські прикордонники часто «розвертають», пояснюючи це міркуваннями безпеки або зовсім без пояснення причин. Але в цьому випадку на Україну їдуть, по-перше, жінки, по-друге, співробітниці неурядових організацій, а по-третє, з чіткою метою – участь в міжнародній моніторингової місії", – додають у росЗМІ.

      Зазначимо, що у ОБСЄ досить негативно відізвалися про рішення України заборонити участь російських спостерігачів в українських виборах. Там заявили, що спостерігачі від БДІПЛ представляють насамперед ОБСЄ, а не власні країни та дотримуються суворого кодексу поведінки.

      Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів?Через своїх спостерігачів Росія буде намагатися вплинути на українців під час виборів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.

      Українська сторона вже надіслала офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, в якому пояснила, чому на президентські вибори не можна допускати представників РФ.

      У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      7 лютого Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019 Україна – Росія ОБСЄ Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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