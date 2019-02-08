Российские наблюдатели все же собираются приехать в Киев: известна дата

Несмотря на решение Верховной Рады запретить участие российских наблюдателей в украинских выборах, они все же собираются посетить Киев. При том РФ в очередной раз прибегла к хитрости.

24 канал сообщал, что украинский парламент принял решение запретить российским наблюдателям участвовать в российских выборах. До этого за такую инициативу выступал глава отечественного МИД Павел Климкин. В свою очередь, Россия отличилась мгновенной реакцией на принятый нардепами закон. В МИД РФ назвали соответствующее решение Рады нарушением действующих норм международного общения.

Читайте также: Россия – агрессор, – Волкер изменил мнение о допуске наблюдателей из РФ на выборы в Украину

Однако на этом россияне заканчивать не собирались. В истории с наблюдателями они решили идти до конца. Так, по данным российского "Коммерсанта", две российские наблюдательницы от БДИПЧ собираются совсем скоро наведаться в Киев.

11 февраля россиянки Кристина Богданова от Института электоральной дипломатии и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права прилетят в Киев для мониторинга выборов под мандатом БДИПЧ,

– отмечает российское издание.

Даже в вопросе выбора наблюдателей Россия поступила хитро. Кандидатуры этих обеих женщин вряд ли случайны.

"Их кандидатуры вряд ли были выбраны случайно. Мужчин из России в возрасте 16-60 лет украинские пограничники часто "разворачивают", объясняя это соображениями безопасности или вовсе без объяснения причин. Но в этом случае в Украину едут, во-первых, женщины, во-вторых, сотрудницы неправительственных организаций, а в-третьих, с четкой целью – участие в международной мониторинговой миссии", – добавляют в росСМИ.

Отметим, что в ОБСЕ достаточно негативно отозвались о решении Украины запретить участие российских наблюдателей в украинских выборах. Там заявили, что наблюдатели от БДИПЧ представляют прежде всего ОБСЕ, а не собственные страны, и придерживаются строгого кодекса поведения.

Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей? Через своих наблюдателей Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, так как речь идет о представителях страны-агрессора.



Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.



В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.



7 февраля Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.