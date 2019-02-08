Разочарование: в ОБСЕ ответили на решение Рады в отношении российских наблюдателей на выборах

В ОБСЕ выразили разочарование из-за решения украинского парламента запретить российским наблюдателям участвовать в украинских выборах. В частности, в организации заверили, что наблюдатели, которые принимают участие в выборах от Бюро по демократии и правам человека не представляют собственные страны, а в целом – ОБСЕ.

24 канал сообщал, что 7 февраля Верховная Рада приняла решение запретить российским наблюдателям участвовать в российских выборах. До этого за такую ​​инициативу выступал глава отечественного МИД Павел Климкин. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сначала раскритиковал такое намерение Украины и сказал, что "участие россиян в выборах – это нормально". Однако затем он изменил свое мнение, назвав РФ страной-агрессором.

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Решение об отказе в аккредитации гражданам одного из государств-участников является беспрецедентным и противоречит обязательствам всех государств-участников ОБСЕ приглашать наблюдателей от любых других государств-участников ОБСЕ,

– отметила директор бюро Ингбйорг Сольрун Гисладоттир в своем письме, адресованном МИД Украины.

Также в ОБСЕ отметили: наблюдатели, которые направляются для участия в миссиях БДИПЧ по наблюдению за выборами, представляют не свои страны, а всю ОБСЕ. Они руководствуются строгим кодексом поведения, главным условием которого является оставаться строго беспристрастными и никоим образом не вмешиваться в процесс выборов.

Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей?

Через своих наблюдателей Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.



Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.



В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.



7 февраля Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.