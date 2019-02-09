Кремль – у істериці: Чому Росія уже програла вибори президента в Україні

Росія на президентських виборах ставить на колишнього "опоблоківця" Юрія Бойко, але навіть він сам не вірить у свій успіх. Відтак, у Кремлі прагнуть взяти реванш. А метою такого кроку. перш за все, є контроль над українським парламентом.

Як зауважив у ефірі 24 каналу журналіст Дмитро Гордон, Росія уже програє президентські вибори в Україні, тому перебуває у паніці.

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"Давайте подивимося, на кого поставили у Кремлі – це Бойко. Росія дуже хотіла, щоб під знаменами Бойка були і Вілкул, і Добкін, і Мураєв…. тобто всі, хто теоретично може протистояти під московськими знаменами українській владі та Україні. Але цього не сталося. Крім того, вона почала вносити задля залякування у санкційні списки незгодних увійти у єдиний список своїх апологетів. Ну коли вже під удар потрапляють такі люди, як Добкін, Новинський, Вілкул, Колесніков, то це вже схоже на істерику", – вважає представник ЗМІ.

На його переконання, Бойко – непрохідна фігура на виборах президента.

"Він сам не вірить, що він може пройти. Всі його появи на телебаченні та рекламні ролики, говорять про те, що "я взагалі повз проходив, що ви!?" Тим більше, як кажуть, він – у договорняках із Банковою. Тому на президентських виборах Росії точно нічого не світить", – підкреслив Гордон.

Журналіст переконує, питання з парламентськими виборами у Кремлі ставлять дуже сильно. Для них це останній вирішальний бій.

Вони уже хочуть отримати контроль над українським парламентом. Враховуючи кількість їхньої агентури у різних силах і фракціях, зокрема провладних, враховуючи те, що вони не пошкодують грошей, а гроші у них є та вони вміють їх витрачати, можна зробити висновок, що на парламентських вони намагатимуться взяти реванш. Натомість на президентських поки не бачу, як їм це вдасться,

– підсумував журналіст.

Відповідно до останнього соцопитування, які провели група рейтинг та спільно Социс"; КМІС і Центр Разумкова, Юрій Бойко наразі йде четвертим. Політика випереджають Юлія Тимошенко, Петро Порошенко та Володимир Зеленський, який поки лідирує.

З біографією Юрія Бойка Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

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