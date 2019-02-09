05:16
9 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Подорожі "героїв" Путіна. Верблюжа сила Росії
      Вєсті Кремля
      23:42, 8 лютого
      Вєсті.UA: Охоронець для Януковича. Довготривалі заробітки Насірова
      Вєсті.UA
      22:19, 8 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Кремль – у істериці: Чому Росія уже програла вибори президента в Україні

      273
      Росія та вибори в Україні: чого хочуть у Кремлі
      Росія та вибори в Україні: чого хочуть у Кремлі / Колаж 24 канал

      Росія на президентських виборах ставить на колишнього "опоблоківця" Юрія Бойко, але навіть він сам не вірить у свій успіх. Відтак, у Кремлі прагнуть взяти реванш. А метою такого кроку. перш за все, є контроль над українським парламентом.

      Як зауважив у ефірі 24 каналу журналіст Дмитро Гордон, Росія уже програє президентські вибори в Україні, тому перебуває у паніці.

      Читайте також: Мета Росії — втручання у парламентські вибори, – експерт

      "Давайте подивимося, на кого поставили у Кремлі – це Бойко. Росія дуже хотіла, щоб під знаменами Бойка були і Вілкул, і Добкін, і Мураєв…. тобто всі, хто теоретично може протистояти під московськими знаменами українській владі та Україні. Але цього не сталося. Крім того, вона почала вносити задля залякування у санкційні списки незгодних увійти у єдиний список своїх апологетів. Ну коли вже під удар потрапляють такі люди, як Добкін, Новинський, Вілкул, Колесніков, то це вже схоже на істерику", – вважає представник ЗМІ.

      На його переконання, Бойко – непрохідна фігура на виборах президента.

      "Він сам не вірить, що він може пройти. Всі його появи на телебаченні та рекламні ролики, говорять про те, що "я взагалі повз проходив, що ви!?" Тим більше, як кажуть, він – у договорняках із Банковою. Тому на президентських виборах Росії точно нічого не світить", – підкреслив Гордон.

      Журналіст переконує, питання з парламентськими виборами у Кремлі ставлять дуже сильно. Для них це останній вирішальний бій.

      Вони уже хочуть отримати контроль над українським парламентом. Враховуючи кількість їхньої агентури у різних силах і фракціях, зокрема провладних, враховуючи те, що вони не пошкодують грошей, а гроші у них є та вони вміють їх витрачати, можна зробити висновок, що на парламентських вони намагатимуться взяти реванш. Натомість на президентських поки не бачу, як їм це вдасться,
      – підсумував журналіст.

      Відповідно до останнього соцопитування, які провели група рейтинг та спільно Социс"; КМІС і Центр Разумкова, Юрій Бойко наразі йде четвертим. Політика випереджають Юлія Тимошенко, Петро Порошенко та Володимир Зеленський, який поки лідирує.

      З біографією Юрія Бойка Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

      Що відомо про вибори Президента України 2019 року? В Україні обиратимуть президента всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років.

      8 березня 2019 року стане відомим остаточний перелік усіх кандидатів на найвищу українську посаду. Самі ж вибори мають пройти 31 числа, а офіційні результати з'являться до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єр у 50%, то буде проведено другий тур. Заплановано, що він відбудеться 21 квітня.

      За останніми даними, 91 особа подала документи до ЦВК для участі в президентських виборах, а 44 з них комісія вже офіційно зареєструвала.

      як росія використовуватиме вибори президента в україні:
      blog_ava
      За наказом Порошенка, – Садовий про перешкоди в будівництві сміттєпереробного заводу у Львові
      сьогодні
      257
      Теги: Новини України Новини політики Юрій Бойко Україна – Росія Новини Росії Парламентські вибори 2019 Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 лютого: меморандум кандидатів у президенти, трагедія з футболістами у Бразилії
      8 лютого , 22:20 Головні новини 8 лютого: меморандум кандидатів у президенти, трагедія з футболістами у Бразилії
      1782
      Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      8 лютого , 22:01 Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      Наталя Ромашова 609
      Кандидати у президенти України-2019: список
      8 лютого , 16:54 Кандидати у президенти України-2019: список
      142504
      Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      8 лютого , 22:00 Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      Лев Парцхаладзе 4674
      Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
      8 лютого , 21:01 Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
      Наталя Боднар 568
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук