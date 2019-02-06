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      Мета Росії — втручання у парламентські вибори, – експерт

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      Зміна президента в Україні мало що змінює для Кремля, – експерт
      Зміна президента в Україні мало що змінює для Кремля, – експерт

      Результати президентських виборів в Україні особливо не вплинуть відносини з Росією. Кремль робить більші ставки на парламентські вибори, які відбудуться 27 жовтня 2019 року.

      Таку думку у коментарі 24 каналу висловив політолог Микола Спірідонов.

      "Мета Росії — втручання у парламентські вибори, адже можна буде "засунути" до партії когось із своїх, проросійських політиків, що дасть величезні плоди для РФ у майбутньому", – вважає експерт.

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      Водночас, на його думку, у поточній ситуації для Москви є невигідним будь-який президент України. Експерт вважає, що навіть зміна влади в Україні не створить для Росії сприятливих умов для просування проросійських політиків.

      Для Росії зараз будь-який президент нашої країни буде несприятливим, адже народ максимально свідомий та національно налаштований, а з приходом нового президента до влади, народ ще більше прагнутиме до змін на краще. В цих умовах РФ буде важко проводити певну пропаганду, але безумовно вони витратять на це чимало сил та ресурсів,
      – пояснив Спірідонов.

      Читайте також: Як Росія впливатиме на вибори в Україні та як протидіяти цьому впливу

      Як РФ буде втручатися у вибори президента в Україні?Російська Федерація вже готується до втручання у вибори президента України, які відбудуться 31 березня. Найактивніше Москва намагається чинити інформаційну атаку на українців через екрани телевізорів. Окрім того, вона використовує інформаційну пропаганду, кіберпровокації, спробує захоплювати виборчі дільниці, фінансово підтримує кандидатів і буде намагатися привести до влади свого кандидата.


      Вибори президента 2019: головні дати

       

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      Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда Президентські вибори 2019 Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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