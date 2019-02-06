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      Цель России – вмешательство в парламентские выборы, – эксперт

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      Смена президента в Украине мало что меняет для Кремля, – эксперт
      Смена президента в Украине мало что меняет для Кремля, – эксперт

      Результаты президентских выборов в Украине особо не повлияют отношения с Россией. Кремль делает большие ставки на парламентские выборы, которые состоятся 27 октября 2019 года.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал политолог Николай Спиридонов.

      "Цель России – вмешательство в парламентские выборы, ведь можно будет "засунуть" в партию кого-то из своих, пророссийских политиков, что даст огромные плоды для РФ в будущем", – считает эксперт.

      Читайте также: Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК

      В то же время, по его мнению, в текущей ситуации для Москвы невыгоден любой президент Украины. Эксперт считает, что даже смена власти в Украине не создаст для России благоприятных условий для продвижения пророссийских политиков.

      Для России сейчас любой президент нашей страны будет неблагоприятным, ведь народ очень сознательный и национально настроен, а с приходом нового президента к власти, народ еще больше стремиться к переменам к лучшему. В этих условиях РФ будет трудно проводить определенную пропаганду, но безусловно они потратят на это немало сил и ресурсов,
      – пояснил Спиридонов.

      Читайте также: Как Россия будет влиять на выборы в Украине и как противодействовать этому влиянию

      Как РФ будет вмешиваться в выборы президента в Украине?Российская Федерация уже готовится ко вмешательству в выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта. Активно Москва пытается совершить информационную атаку на украинцев через экраны телевизоров. Кроме того, она использует информационную пропаганду, киберпровокации, попытается захватывать избирательные участки, финансово поддерживает кандидатов и будет пытаться привести к власти своего кандидата.


      Выборы президента 2019: главные даты

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      Теги: Новости Украины Новости политики Российская пропаганда Выборы Президента 2019 Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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