Украинский журналист Гордон объяснил, почему он так часто выступает в пропагандистском эфире

Журналист Дмитрий Гордон утверждает, что на российских пропагандистских каналах он говорит правду о Кремле и его хозяина Владимира Путина. По его словам, такую просветительскую функцию, прежде всего, должно выполнять министерство информационной политики.

Как рассказал Гордон в эфире 24 канала, включается в эфиры российского телевидения он с большой радостью и удовольствием.

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"Мне доставляет удовольствие то, что я высказываю свою точку зрения. Она категорически не совпадает с тем, что слышат россияне на своих федеральных каналах. Только я могу сказать в эфире пропагандистских телеканалов в прайм-тайм, что Путин – преступник, Россия – страна -агресор, что вы все виновны в том, что убито более 10 тысяч человек, что вы – негодяи. И я это говорю", – отметил он.

По словам журналиста, сказать такое он себе может позволить, поскольку является незаангажированным, никогда ни у кого не брал деньги, потому что ему и "своих хватает", имеет свою точку зрения и всегда ее отстаивает.

Относительно того, увидят ли это в Украине, я это потом выставляю на своем Youtube-канале, и это видят миллионы людей во всем мире. И самый главный посыл – я призываю к совести, к чувствам, к гордости российского общества. Поверьте мне, в России есть множество людей, которые все понимают. Им стыдно, они не могут протестовать, потому что любой протест в России наказывается мгновенно. Но они создают общественное мнение. Поэтому стоит доносить правду к россиянам, которых миллионы,

– отметил Гордон.

Правда, он до сих пор не может понять только одного – почему его так часто приглашают , несмотря на его громкие заявления.

"То ли им рейтинг нужен !?" – удивляется представитель украинских медиа.