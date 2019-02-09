10:13
9 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путешествия "героев" Путина. Верблюжья сила России
      Вєсті Кремля
      23:44, 8 февраля
      Вести.UA: Охранник для Януковича. Долговременные заработки Насирова
      Вєсті.UA
      22:23, 8 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, 8 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Выборы как праздник
      Згадати все
      00:55, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Украинский журналист Гордон объяснил, почему он так часто выступает в пропагандистском эфире

      176 Читати новину українською
      Дмитрий Гордон
      Дмитрий Гордон / Коллаж 24 канал

      Журналист Дмитрий Гордон утверждает, что на российских пропагандистских каналах он говорит правду о Кремле и его хозяина Владимира Путина. По его словам, такую просветительскую функцию, прежде всего, должно выполнять министерство информационной политики.

      Как рассказал Гордон в эфире 24 канала, включается в эфиры российского телевидения он с большой радостью и удовольствием.

      Читайте также: В России жить хуже, или Почему россиянам не стоит ехать в Украину

      "Мне доставляет удовольствие то, что я высказываю свою точку зрения. Она категорически не совпадает с тем, что слышат россияне на своих федеральных каналах. Только я могу сказать в эфире пропагандистских телеканалов в прайм-тайм, что Путин  преступник, Россия – страна -агресор, что вы все виновны в том, что убито более 10 тысяч человек, что вы – негодяи. И я это говорю", – отметил он.

      По словам журналиста, сказать такое он себе может позволить, поскольку является незаангажированным, никогда ни у кого не брал деньги, потому что ему и "своих хватает", имеет свою точку зрения и всегда ее отстаивает.

      Относительно того, увидят ли это в Украине, я это потом выставляю на своем Youtube-канале, и это видят миллионы людей во всем мире. И самый главный посыл – я призываю к совести, к чувствам, к гордости российского общества. Поверьте мне, в России есть множество людей, которые все понимают. Им стыдно, они не могут протестовать, потому что любой протест в России наказывается мгновенно. Но они создают общественное мнение. Поэтому стоит доносить правду к россиянам, которых миллионы,
      – отметил Гордон.

      Правда, он до сих пор не может понять только одного – почему его так часто приглашают, несмотря на его громкие заявления.

      "То ли им рейтинг нужен !?" – удивляется представитель украинских медиа.

      Кто такой Дмитрий Гордон? Это украинский журналист, телеведущий, политик. Родился он 21 октября 1967 года в Киеве. Сейчас является главным редактором газеты "Бульвар Гордона" и основателем интернет-издания "ГОРДОН". В последнем главным редактором работает его жена Олеся Бацман бывший редактор программы "Шустер LIVE". С 2014-го по 2016 Дмитрий Гордон был депутатом Киевского городского совета.

      Известен тем, что брал интервью у многих известных личностей: от певца советской эстрады Иосифа Кобзона до боксера Александра Усика. В феврале 2017 года его авторский проект "ГОРДОН" стартовал на телеканале "112 Украина", который, по слухам сначала принадлежал, главе МВД при Януковиче – Виталию Захарченко, а в 2018 году его приобрел кум Путина Виктор Медведчук.

      Другие громкие заявления Дмитрия Гордона: 
      •  
      blog_ava
      Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака
      сегодня
      783
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Журналисты Российская пропаганда Медиа СМИ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      История белоруса, который воюет за Украину
      сегодня , 08:40 История белоруса, который воюет за Украину
      Повернись живим 360
      Возможен ли реванш вчерашних "регионалов"?
      8 февраля , 22:01 Возможен ли реванш вчерашних "регионалов"?
      Наталя Ромашова 423
      Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      8 февраля , 22:00 Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      Лев Парцхаладзе 5159
      Где погулять в Днепре: удивительные места, которые стоит посетить каждому
      8 февраля , 21:01 Где погулять в Днепре: удивительные места, которые стоит посетить каждому
      Наталя Боднар 253
      Дети и политика: как кандидаты используют малышей для пиара
      8 февраля , 20:33 Дети и политика: как кандидаты используют малышей для пиара
      Світлана Попова 73
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      В сети появились первые фото формы олимпийской сборной Украины
       23 января 2018 , 18:09
      Янукович: соглашение о ЗСТ с СНГ ратифицируют в скором времени
       18 марта 2012 , 19:15 6
      Почему украинский авторынок один из самых перспективных в мире: инфографика
       6 февраля , 09:17
      Подвинул: водитель внедорожника в Киеве проучил "героя парковки" (видео)
       6 февраля , 16:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук