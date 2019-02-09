Український журналіст Гордон пояснив, чому він так часто виступає у пропагандистському ефірі

Журналіст Дмитро Гордон переконує, що на російських пропагандистських каналах він говорить правду про Кремля та його господаря Володимира Путіна. За його словами, таку просвітницбку функцію, перш за все, має виконувати міністерство інформаційної політик.

Як розповів Гордон у ефірі 24 каналу, вмикається у ефіри російського телебачення він з великою радістю та задоволенням.

"Мені приносить задоволення те, що я висловлюю свою точку зору. Вона категорично не збігається з тим, що чують росіяни на своїх федеральних каналах. Тільки я можу сказати у ефірі пропагандистських телеканалів у прайм-тайм, що Путін – злочинець, що Росія – країна-агресор, що ви всі є винними в тому, що вбито понад 10 тисяч осіб, що ви – негідники. І я це говорю", – зауважив він.

За словами журналіста, сказати такі слова він собі може дозволити, оскільки є незаангажованим, ніколи ні в кого не брав гроші, бо йому й "своїх вистачає", має свою точку зору та завжди її відстоює.

"Щодо того, чи побачать це в Україні, я це потім виставляю на своєму Youtube-каналі, і це бачать мільйони людей у всьому світі. І найголовніший посил – я закликаю до совісті, до почуттів, до гордості російського суспільства. Повірте мені, у Росії є велика кількість людей, які все розуміють. Їм соромно, вони не можуть протестувати, тому що будь-який протест у Росії карається миттєво. Але вони створюють суспільну думку. Тому варто доносити правду до росіян, яких мільйони", – наголосив Гордон.

Щоправда, він досі не може зрозуміти лише одного – чому його так часто запрошують, попри його гучні заяви.

"Чи то їм рейтинг потрібен!?" – дивується представник українських медіа.