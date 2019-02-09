07:23
9 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Подорожі "героїв" Путіна. Верблюжа сила Росії
      Вєсті Кремля
      23:42, 8 лютого
      Вєсті.UA: Охоронець для Януковича. Довготривалі заробітки Насірова
      Вєсті.UA
      22:19, 8 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Український журналіст Гордон пояснив, чому він так часто виступає у пропагандистському ефірі

      473
      Український журналіст Гордон пояснив, чому він так часто виступає у пропагандистському ефірі

      Журналіст Дмитро Гордон переконує, що на російських пропагандистських каналах він говорить правду про Кремля та його господаря Володимира Путіна. За його словами, таку просвітницбку функцію, перш за все, має виконувати міністерство інформаційної політик.

      Як розповів Гордон у ефірі 24 каналу, вмикається у ефіри російського телебачення він з великою радістю та задоволенням.

      "Мені приносить задоволення те, що я висловлюю свою точку зору. Вона категорично не збігається з тим, що чують росіяни на своїх федеральних каналах. Тільки я можу сказати у ефірі пропагандистських телеканалів у прайм-тайм, що Путін – злочинець, що Росія – країна-агресор, що ви всі є винними в тому, що вбито понад 10 тисяч осіб, що ви – негідники. І я це говорю", – зауважив він.

      За словами журналіста, сказати такі слова він собі може дозволити, оскільки є незаангажованим, ніколи ні в кого не брав гроші, бо йому й "своїх вистачає", має свою точку зору та завжди її відстоює.

      "Щодо того, чи побачать це в Україні, я це потім виставляю на своєму Youtube-каналі, і це бачать мільйони людей у всьому світі. І найголовніший посил – я закликаю до совісті, до почуттів, до гордості російського суспільства. Повірте мені, у Росії є велика кількість людей, які все розуміють. Їм соромно, вони не можуть протестувати, тому що будь-який протест у Росії карається миттєво. Але вони створюють суспільну думку. Тому варто доносити правду до росіян, яких мільйони", – наголосив Гордон.

      Щоправда, він досі не може зрозуміти лише одного – чому його так часто запрошують, попри його гучні заяви.

      "Чи то їм рейтинг потрібен!?" – дивується представник українських медіа.

      Інші гучні заяви дмитра гордона: 
      blog_ava
      На людство чекає найтепліше десятиліття за понад 150 років: прогноз метеорологів
      сьогодні
      510
      Теги: ЗМІ Медіа Україна – Росія Російська пропаганда Новини Росії Журналісти Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 лютого: меморандум кандидатів у президенти, трагедія з футболістами у Бразилії
      8 лютого , 22:20 Головні новини 8 лютого: меморандум кандидатів у президенти, трагедія з футболістами у Бразилії
      1951
      Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      8 лютого , 22:01 Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      Наталя Ромашова 655
      Кандидати у президенти України-2019: список
      8 лютого , 16:54 Кандидати у президенти України-2019: список
      142582
      Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      8 лютого , 22:00 Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      Лев Парцхаладзе 4791
      Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
      8 лютого , 21:01 Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
      Наталя Боднар 625
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук