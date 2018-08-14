Дмитро Гордон виступив проти передачі Києво-Печерської Лаври у володіння Київського Патріархату

Заява глави Української православної церкви Київського патріархату Філарета про переділ церковної власності після отримання томосу про автокефалію православної церкви є великою помилкою і може мати трагічні наслідки.

Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив журналіст, засновник інтернет-видання «Гордон» Дмитро Гордон, коментуючи заяву патріарха УПЦ КП Філарета, пише Hyser.

"Вся ця історія, затіяна з томосом, – велика помилка. Я з повагою ставлюся до патріарха Філарета, але його слова, що в разі надання томосу про автокефалію Української православної церкви забиратимуть власність УПЦ Московського патріархату, в тому числі Лаври, – це міна уповільненої дії, велика помилка", – вважає журналіст.

На думку Гордона Філарет обов'язково повинен зробити роз'яснення, бо "як тільки почнеться переділ церковної власності, може початися повномасштабна громадянська війна".

Він також закликав українську владу не втручатися в церковні справи.

Я хочу сказати владі нашій: не лізьте в церковні справи, забудьте про них! Нехай варяться там самі у власному соку. Церква згідно з Конституцією відділена від держави, треба це пам'ятати,

– наголосив Гордон.