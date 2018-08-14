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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Дмитрий Гордон выступил против передачи Киево-Печерской Лавры во владение Киевского Патриархата

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон / hyser.com.ua

Заявление главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета о переделе церковной собственности после получения томоса об автокефалии православной церкви является большой ошибкой и может иметь трагические последствия.

Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал журналист, основатель интернет-издания «Гордон» Дмитрий Гордон, комментируя заявление патриарха УПЦ КП Филарета, пишет Hyser.

"Вся эта история, затеянная с томосом, – большая ошибка. Я с уважением отношусь к патриарху Филарету, но его слова, что в случае предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви будут забирать собственность УПЦ Московского патриархата, в том числе Лавры, – это мина замедленного действия, большая ошибка", – считает журналист.

По мнению Гордона Филарет обязательно должен сделать разъяснения, потому что "как только начнется передел церковной собственности, может начаться полномасштабная гражданская война".

Он также призвал украинскую власть не вмешиваться в церковные дела.

Я хочу сказать нашей власти: не лезьте в церковные дела, забудьте о них! Пусть варятся там сами в собственном соку. Церковь по Конституции отделена от государства, надо это помнить,
– подчеркнул Гордон.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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