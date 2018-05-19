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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Відомий журналіст назвав українців "дегенеративним народом"

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Дмитро Гордон обізвав українців
Дмитро Гордон обізвав українців / Styler.rbc.ua

Український журналіст і політик Дмитро Гордон заявив, що український народ є "дегенеративним", оскільки обрав собі "дегенеративну владу", яка також несе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі.

Свою заяву Гордон зробив в ефірі телеканалу "112 Україна".

Журналіст вислови переконання, що у війні на Донбасі винні президент Росії Володимир Путін, українська влада та західні країни.

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"За те, що відбувається в Україні, на окупованих територіях зокрема, потрібно сказати "спасибі" Путіну, обдовбаним росіянам, нашій дегенеративній владі, яку обрав наш здебільшого, на жаль, дегенеративний народ, а також нашим європейським партнерам, які, як завжди, проявили малодушність і не виконали свої зобов'язання відповідно до Будапештського договору. Вони сховали, як страуси, голови в пісок і думають про свої "бабки", які наживуть у союзі з путінською Росією", – заявив Гордон.

До слова, нещодавно вкотре своєю заявою оскандалилася відома мовознавиця та колишня народна обраниця від партії "Свобода" Ірина Фаріон. Вона обізвала російськомовне населення України "тупим".

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики журналісти Скандал
Джерело: 24 Канал
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