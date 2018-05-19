Известный журналист назвал украинцев "дегенеративным народом"
Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что украинский народ "дегенеративный", поскольку выбрал себе "дегенеративную власть", которая также несет ответственность за то, что происходит на Донбассе.
Свое заявление Гордон сделал в эфире телеканала "112 Украина".
Журналист выразил убеждение, что в войне на Донбассе виноваты президент России Владимир Путин, украинская власть и западные страны.
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"За то, что происходит в Украине, на оккупированных территориях в частности, нужно сказать "спасибо" Путину, обдолбаным россиянам, нашей дегенеративной власти, которую избрал наш В основном, к сожалению, дегенеративный народ, а также нашим европейским партнерам, которые, как всегда , проявили малодушие и не выполнили свои обязательства Будапештского договора. Они спрятали, как страусы, голову в песок и думают о своих "бабках", которые нажил в союзе с путинской Россией", – заявил Гордон.
К слову, недавно, в очередной раз своим заявлением оскандалилась известный языковед и бывшая народная избранница от партии "Свобода" Ирина Фарион. Она обозвала русскоязычное население Украины "тупым".
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