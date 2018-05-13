Как вас земля носит, – Фарион в очередной раз назвала русскоязычное население Украины "тупыми"

Известная языковед и бывшая народная избранница от националистической политсилы "Свобода" Ирина Фарион считает, что русскоязычное население Украины – это садомазохистский феномен национального самоотрицания.

Такое заявление она сделала в Киеве во время Всеукраинского общественного форума "За украинский язык".

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"Профессор Александр Пономарев говорит, что нет русскоязычных украинцев, а есть обрусевшие украинцы. Он нежно отзывается. А я не нежная к врагу. Я высказываюсь перпендикулярно. Манкурты, янычары, отступники, иуды, двоєдушники, ренегаты, предатели, оборотни. И как вас земля носит? Как вас носит эта Шевченковская земля. Что вы до сих пор не вернулись в лоно своей матери – языка украинского? Это вы тупые такие, что за 27 лет языка не выучили?", – подчеркнула специалист с украинского языка.

По ее словам, в таких странах, как Польша, Германия, Англия никто не возится с людьми, которые туда приезжают на работу, поэтому те должны выучить язык страны.

"Что это за страшный инфантилизм этого населения?!" – заметила она.

В то же время Фарион выступила в кое-чем и против английского языка.

Если от меня требуют писать научную статью на английском языке, то это означает, что от меня требуют разрабатывать научный стиль английского языка. Извините, с какой стати. Общаться – да, читать – да, разговаривать – да, выступать на научных конференциях – да, но не развивать научный стиль английского языка. А кто тогда будет развивать научный стиль украинского языка!? А что тогда будет с нашими терминными системами. У нас уже те терминные системы жгли в начале XX века. Уже из нашего языка было изъято 14 тысяч терминов и уничтожены десятки словарей. И мы получили яму в украинском терминнотвореннии и с огромными усилиями это воспроизводили,

– отметила эксперт.

Кроме того, экс-политик подчеркнула, что в целом было бы хорошо, если бы украинцы знали 16 языков, так как знал Иван Франко, Иван Пулюй, Вернадский и все наши крупнейшие защитники украинского языка, которые были полиглотами, или же как минимум пять.

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"Для того, чтобы осознать глубину и силу родного языка, надо знать минимум пять языков: прежде всего надо знать язык своих соседей, затем надо знать язык экспансионистов. Конечно, надо знать язык врага. Но это все надо знать не за счет своего языка", – добавила бывшая парламентарка.

Напомним, недавно Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане являются "умственно отсталыми предателями" и "самой большой проблемой Украины".