Дебилы и шизофреники: Скандалы и курьезы с Ириной Фарион

Мало кто способен на такое количество злых эпитетов, как бывшая народный депутат Ирина Фарион. Она – просто кладезь унизительных обзывалок. И достается от нее как простым смертным, так и политикам.

На этот раз скандальная экс-нардеп не просто обматерила журналиста Дмитрия Гордона, но еще и пожелала ему "сдохнуть". Из-за чего он обратился в СБУ и Генпрокуратуру, потому что расценил эти слова как угрозу своей жизни. После этого Фарион написала еще один пост в соцсети, где досталось также и кандидату на пост президента Владимиру Зеленскому – она ​​назвала его "быдляком".

Журналисты 24 канала вспомнили самые известные "моменты славы" Ирины Фарион.

Дебилы вокруг

Русскоязычные украинцы для Фарион – "тупые" и "умственно отсталые". Она неоднократно так высказывалась в их адрес.

Еще раньше опальная "свободовка" предложила запретить учиться и работать русскоязычному населению.

Языковые шизофреники

Авторов нового украинского правописания экс-нардеп назвала чуть ли не шизофрениками, потому что сам документ в нее "проект компромиссов, дуализма, полной шизофренической неопределенности". А по ее мнению, вопрос правописания – это вопрос декоммунизации. А еще она очень "хотела, чтобы Министерство образования не имело никакого отношения к этому правописанию".

Орлица и гиены

Пожалуй, еще никто не забыл ответ Ирины Фарион на вопрос журналистов о ее членстве в КПУ, которое, кстати, впоследствии же подтвердилось.

Была ли Фарион членом КПСС?

Член ВО "Свобода" Ирина Фарион в 1987 году была принята в кандидаты в члены КПСС, а в 1988 году, после окончания срока кандидатского стажа – в члены КПСС.

Орлицы не исповедуются перед гиенами,

– так дерзко ответила Фарион работникам СМИ.

"В 1988 году исключительно по мотивам научного, карьерного роста я вступила в это дерьмо", – призналась "свободовка" позже.

Проститутки и мораль

По мнению Ирины Фарион, церковь должна быть националистической.

"Для меня христианство обязательно должно быть одето в вышиванку", – прокомментировала она предложение в то время регионала Юрия Мирошниченко предоставить церкви большее влияние на воспитание человека, начиная с дошкольных учреждений.

Представитель одной из антиморальных сил будет внедрять мораль в школах? Не могут проститутки учить морали,

– добавила тогда Фарион.

Фарион и Добкин

Порадовала украинцев ссора Ирины Фарион и Михаила Добкина. В своей словесной перепалке они стоили друг друга.

"Мы вам ваши портреты Шухевичу и Бандере засунем в те места вашего тела, где им будет комфортнее", – сказал Добкин.

"Я не комментирую того, что говорят шуты и дураки", – ответила Фарион.

Руслана не заслуживает уст Фарион

Во время Евромайдана "свободовка" раскритиковала аполитичность певицы Русланы Лыжичко, которая на самом деле приложила немало усилий для победы Революции Достоинства.

"Руководил этим Майданом (до разгона 30-го ноября 2013 года, – "24") мужина по фамилии Доротич. Именно в его руках был звук, а микрофон у одной певицы. Вы ее хорошо знаете. Не буду называть ее имени и фамилии. Не заслуживает она на это с моих уст. На том Майдане начались песни и танцы и недопуск политиков к слову", – заявила Фарион.

Москальские твари

Ирина Фарион во время своего депутатства призвала украинцев к вражде.

"Избыток добродушия и недостаток агрессивности к москальским тварям не оказывает нам чести и порождает все новые жертвы. Только воинственный дух украинцев в каждой области остановит московское нашествие", – говорила политик.

Кто не с Фарион – раб

В ночь после последних досрочных парламентских выборов политик заявила, что те, кто голосовал не за нее, являются рабами.

Я тоже говорю спасибо, что рабы не выбрали националистического пути. Потому что не рабское это дело голосовать за Ее Величество национальную идею,

– писала она в своем Facebook.

Впоследствии на вопрос, почему она назвала людей, которые голосовали не за нее, "рабами", Фарион попыталась оправдаться: "Нет, я не называла никого рабом. Я процитировала Иосифа Слепого, который поблагодарил Бога, что его били рабы, а не свободные люди и я поблагодарила всех тех, кто не выбрал националистический путь развития государства. Пожалуйста, идите другим путем, я не иду с вами".

Позже победу Петра Порошенко на президентских выборах она назвала – национальным самоуничтожением, способом садомазохизма.

О покойных плохо

"Свободовка" после смерти журналиста Олеся Бузины назвала его дегенератом и подонком.

Убит дегенерат Бузина. Возможно, эта наглая смерть хоть как-то нейтрализует грязь, разлитую тем подонком. (...) Бузина – чертовское отродье. Мрак ему и забвение,

– написала она.

Такой поток язвительной лексики даже захватывает. Но это никоим образом не означает, что мы согласны с определениями "свободовки". Ко всему, умеет Фарион не только словом, но и "делом": в конце августа 2015 года она активно участвовала в беспорядках возле здания Верховной Рады и – побила там шестом правоохранителей.