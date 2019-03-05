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      Дебіли та шизофреніки: скандали і курйози з Іриною Фаріон

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      Ірина Фаріон - відео скандалів і курйозів з Іриною Фаріон
      Ірина Фаріон / 24 Канал

      Мало хто здатен на таку кількість злих епітетів, як колишня народна депутатка Ірина Фаріон. Вона – просто джерело принизливих обзивалок. І дістається від неї як простим смертним, так і політикам.

      Цього разу скандальна екс-нардеп не просто обматюкала журналіста Дмитра Гордона, а ще й побажала йому "здохнути". Через що він звернувся до СБУ та Генпрокуратури, бо розцінив ці слова як погрозу своєму життю. Після цього Фаріон написала ще один пост у соцмережі, де дісталося також і кандидату на пост президента Володимиру Зеленському – вона назвала його "бидляком".

      Журналісти 24 каналу пригадали найвідоміші "моменти слави" Ірини Фаріон.

      Дебіли навколо

      Російськомовні українці для Фаріон – "тупі" і "розумово відсталі". Вона неодноразово так висловлювалася на їхню адресу.

      Ще раніше опальна "свободівка" запропонувала заборонити навчатися і працювати російськомовному населенню. 

       

      Мовні шизофреніки

      Авторів нового українського правопису екс-нардеп назвала ледве не шизофреніками, тому що сам документ у неї "проект компромісів, дуалізму, повної шизофренічної невизначеності". А на її думку, питання правопису – це питання декомунізації.  А ще вона дуже "хотіла, щоб Міністерство освіти не мало ніякого стосунку до цього правопису".

      Орлиця і гієни

      Мабуть, ще ніхто не забув відповідь Ірини Фаріон на запитання журналістів про її членство в КПУ, яке, до речі, згодом таки підтвердилося.

      Чи була Фаріон членом КПРС? Член ВО "Свобода" Ірина Фаріон у 1987 році була прийнята в кандидати в члени КПРС, а в 1988 році, після закінчення терміну кандидатського стажу – в члени КПРС.

      Орлиці не сповідаються перед гієнами,
      – так зухвало відповіла Фаріон працівникам мас-медіа.

       

      "У 1988 році винятково з мотивів наукового, кар’єрного зростання я вступила у це лайно", – зізналася "свободівка" пізніше.

      Повії і мораль

      На думку Ірини Фаріон, церква має бути націоналістичною.

      "Для мене християнство обов'язково має бути одягнене у вишиванку", – прокоментувала вона пропозицію на той час регіонала Юрія Мірошниченка надати церкві більший вплив на виховання людини, починаючи з дошкільних установ.

      Представник однієї з антиморальних сил буде впроваджувати мораль у школах? Не можуть повії вчити моралі,
      – додала тоді Фаріон.

      Фаріон і Добкін

      Повеселила українців сварка Ірини Фаріон і Михайла Добкіна. У своїй словесній перепалці вони були варті одне одного.

      "Ми вам ваші портрети Шухевичів і Бандер засунемо в ті місця вашого тіла, де їм буде комфортніше", – сказав Добкін.

      "Я не коментую того, що кажуть блазні і дурні", – відповіла Фаріон.

      Руслана не заслуговує уст Фаріон

      Під час Євромайдану "свободівка" розкритикувала аполітичність співачки Руслани Лижичко, яка насправді доклала чимало зусиль для перемоги Революції Гідності.

       

      "Керував цим Майданом (до розгону 30-го листопада 2013-го року, — "24") чоловік на прізвище Доротич. Саме у його руках був звук, а мікрофон в однієї співачки. Ви її добре знаєте. Не називатиму її імені і прізвища. Не заслуговує вона на це з моїх уст. На тому Майдані розпочалися співи і танці і не допуск політиків до слова", – заявила Фаріон.

      Москальські тварюки

      Ірина Фаріон під час свого депутатства закликала українців до ворожнечі.

      "Надмір добродушности і брак агресивности до москальських тварюк не робить нам чести і породжує щоразу нові жертви. Тільки войовничий дух українців у кожній царині зупинить московську навалу", – говорила політик.

      Хто не з Фаріон – той раб

      У ніч після останніх дострокових парламентських виборів політик заявила, що ті, хто голосував не за неї, є рабами.

      Я теж дякую, що раби не обрали націоналістичного шляху. Бо не рабська це справа голосувати за Її Величність національну ідею,
      — писала вона у своєму Facebook.

      Згодом на запитання, чому вона назвала людей, які голосували не за неї, "рабами", Фаріон спробувала виправдатися: "Ні, я не називала нікого рабом. Я процитувала Йосипа Сліпого, який подякував Богові, що його били раби, а не вільні люди, і я подякувала всім тим, хто не обрав націоналістичний шлях розвитку держави. Будь ласка, йдіть іншим шляхом, я не йду з вами".

      Пізніше перемогу Петра Порошенка на президентських виборах вона назвала – національним самознищенням, способом садомазохізму.

      Про покійних погано

      "Свободівка" після смерті журналіста Олеся Бузини назвала його дегенератом і покидьком.

      Вбито дегенерата Бузину. Можливо, ця нагла смерть хоч якось нейтралізує багнюку, розлиту тим покидьком. (…) Бузина — чортяче поріддя. Морок йому і забуття,
      — написала вона.

      Такий потік уїдливої лексики аж захоплює. Але це жодним чином не означає, що ми згодні з визначеннями "свободівки". До всього, вміє Фаріон не лише словом, а й "ділом": в кінці серпня 2015 року вона активно брала участь у заворушеннях біля будівлі Верховної Ради і – побила там жердиною правоохоронців.

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      Теги: Новини України Статті Публікації Новини політики Ірина Фаріон Скандал ВО "Свобода" мовне питання
      Джерело: 24 канал
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