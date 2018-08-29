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"Это проект шизофренической неопределенности": Фарион раскритиковала проект нового правописания

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Ирина Фарион раскритиковала проект новой редакции Украинского правописания
Ирина Фарион раскритиковала проект новой редакции Украинского правописания / 24 канал

Скандальная экс-нардеп от партии "Свобода", языковед Ирина Фарион с жесткой критикой высказалась в адрес проекта нового украинского правописания. Так, экс-парламентарий назвала этот проект компромиссом с советофилами.

Об этом Фарион рассказала в эфире телеканала НТА.

24 канал сообщал, что Министерство образования предложило на общественное обсуждение проект новой редакции Украинского правописания.

Языковед при этом заявила, что Украина должна вернуться к так называемому скрипниковскому правописанию 1928 года.

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То, что мы получили на выходе сейчас, – проект правописания 2018 года – это проект компромиссов, дуализма, полной шизофренической неопределенности. Этот проект абсолютно противоречит тому, что было предложено в 2003 году. То, что было предложено тогда, – это возвращение к украинским нормам 1928 года, которые утвердил министр образования Скрипник. То есть, мы практически идем к языковой конституции уже 90 лет,
– с возмущением заявила Фарион.

Она также выразила свое недовольство тем, что к разработке проекта нового правописания присоединилось Министерство образования Украины.

"Я бы сейчас очень хотела, чтобы Министерство образования не имело никакого отношения к этому правописанию. Потому что все, что сейчас представляет Минобразования, надо подавать сверху с грифом: "Осторожно! Минобразования!", – заявила бывшая народная избранница.

Свои претензии Фарион выразила и относительно того, что новое правописание допускает использование параллельных форм слов, а не только характерных в украинском языке. В качестве примера она привела "катедру" и "кафедру", "авдиторию" и "аудиторию".

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"Господа члены Национальной комиссии (по вопросам правописания), определитесь, пожалуйста, вы вперед идете к самим себе или вы тянете за собой шлейф советского украинского языка? В чем заключалась задача этой комиссии? Десоветизировать украинский язык, деоккупировать. То есть вопрос правописания – это вопрос декоммунизации. Они не могут этого сделать", – отметила Фарион.

Кроме того, языковеда возмутило то, что сопредседателями комиссии по правописанию является доктор физико-математических наук Стриха и доктор экономических наук Пирожков, который был оппонентом докторской диссертации экс-президента Украины Виктора Януковича.

Резюмируя свое мнение о проекте правописания, Фарион отметила, что, несмотря на небольшие положительные сдвиги, в целом ситуацию с новым украинским правописанием она оценивает как общенациональную трагедию.

Теги: Новости Украины Новости политики Министерство образования и науки Украины Образование Ірина Фаріон языковый вопрос
Источник: 24 Канал
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