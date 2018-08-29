Российские пропагандисты сделали из Азарова "эксперта" по украинскому языку: видео

Экс-премьер министр Украины Николай Азаров, который сбежал в Россию, неожиданно стал на пропагандистском телевидении РФ "экспертом" по украинскому языку. В такой роли политика-беглеца пригласили на программу "Вместе" на российском телеканале "Мир 24".

Соответствующий сюжет Азаров гордо опубликовал на своей странице в Facebook.

В пропагандистском сюжете говорится о том, что в Украине иностранные слова заменяют на неологизмы. В частности, по словам Азарова, он в свое время объехал всю Украину и якобы ни разу не слышал, чтобы морг называли "трупарней".

Читайте также: Скандальный Добкин оскорбительно высказался об украинском языке