Як вас земля носить, – Фаріон вкотре назвала російськомовне населення України "тупими"

Відома мовознавиця та колишня народна обраниця від націоналістичної політсили "Свобода" Ірина Фаріон вважає, що російськомовне населення України – це садомазохістичний феномен національного самозаперечення.

Таку заяву вона зробила у Києві під час Всеукраїнського громадського форуму "За українську мову".

Читайте також: Боєць різко прокоментував заклик Фаріон "добивайте москалів"

"Професор Олександр Пономарів каже, що немає російськомовних українців, а є зросійщені українці. Він ніжно висловлюється. А я не є ніжною до ворога. Я висловлююся перпендикулярно. Манкурти, яничари, відступники, іуди, двоєдушники, ренегати, зрадники, перевертні. І як вас земля носить? Як вас носить ця Шевченкова земля. Що ви до сих пір не повернулися в лоно своєї матері – мови української? Це ви тупі такі, що за 27 років мови не вивчили?", – підкреслила фахівчиня з української мови.

За її словами, у таких країнах, як Польща, Німеччина, Англія ніхто не панькається з людьми, які туди приїжджають на роботу, відтак ті мусять вивчити мову країни.

"Що це за страшний інфантилізм цього населєнія?!" – зауважила вона.

Водночас Фаріон виступила в дечому і проти англійської мови.

Якщо від мене вимагають писати наукову статтю англійською мовою, то це означає, що від мене вимагають розробляти науковий стиль англійської мови. Вибачте, з якої рації. Спілкуватися – так, читати – так, розмовляти – так, виступати на наукових конференціях – так, але не розвивати науковий стиль англійської мови. А хто тоді буде розвивати науковий стиль української мови!? А що тоді буде з нашими термінними системами. У нас уже ті термінні системи палили на початку XX століття. Уже з нашої мови було вилучено 14 тисяч термінів і знищено десятки словників. І ми отримали яму в українському терміоннотворенні та з величезними зусиллями це відтворювали,

– зазначила експертка.

Крім того, екс-політикиня наголосила, що загалом було б добре, якби українці знали 16 мов, так як знав Іван Франко, Іван Пулюй, Вернадський і всі наші найбільші захисники української мови, які були поліглотами, або ж щонайменше п’ять.

Читайте також: ТОП-8 різких заяв Фаріон, які обурили українців

"Для того, щоб усвідомити глибину та силу рідної мови, треба знати щонайменше мов пять: передусім треба знати мову своїх сусідів, потім треба знати мову експансіоністів, Звісно, що треба знати мову ворога. Але це все треба знати не коштом своєї мови", – додала колишня парламентарка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Фаріон заявила, що російськомовні громадяни є "розумово відсталими зрадниками" та "найбільшою проблемою України".