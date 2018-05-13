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Як вас земля носить, – Фаріон вкотре назвала російськомовне населення України "тупими"

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Ірина Фаріон
Ірина Фаріон / "Всі Суми Панорама-медіа"

Відома мовознавиця та колишня народна обраниця від націоналістичної політсили "Свобода" Ірина Фаріон вважає, що російськомовне населення України – це садомазохістичний феномен національного самозаперечення.

Таку заяву вона зробила у Києві під час Всеукраїнського громадського форуму "За українську мову".

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"Професор Олександр Пономарів каже, що немає російськомовних українців, а є зросійщені українці. Він ніжно висловлюється. А я не є ніжною до ворога. Я висловлююся перпендикулярно. Манкурти, яничари, відступники, іуди, двоєдушники, ренегати, зрадники, перевертні. І як вас земля носить? Як вас носить ця Шевченкова земля. Що ви до сих пір не повернулися в лоно своєї матері – мови української? Це ви тупі такі, що за 27 років мови не вивчили?", – підкреслила фахівчиня з української мови.

За її словами, у таких країнах, як Польща, Німеччина, Англія ніхто не панькається з людьми, які туди приїжджають на роботу, відтак ті мусять вивчити мову країни.

"Що це за страшний інфантилізм цього населєнія?!" – зауважила вона.

Водночас Фаріон виступила в дечому і проти англійської мови.

Якщо від мене вимагають писати наукову статтю англійською мовою, то це означає, що від мене вимагають розробляти науковий стиль англійської мови. Вибачте, з якої рації. Спілкуватися – так, читати – так, розмовляти – так, виступати на наукових конференціях – так, але не розвивати науковий стиль англійської мови. А хто тоді буде розвивати науковий стиль української мови!? А що тоді буде з нашими термінними системами. У нас уже ті термінні системи палили на початку XX століття. Уже з нашої мови було вилучено 14 тисяч термінів і знищено десятки словників. І ми отримали яму в українському терміоннотворенні та з величезними зусиллями це відтворювали, 
– зазначила експертка.

Крім того, екс-політикиня наголосила, що загалом було б добре, якби українці знали 16 мов, так як знав Іван Франко, Іван Пулюй, Вернадський і всі наші найбільші захисники української мови, які були поліглотами, або ж щонайменше п’ять.

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"Для того, щоб усвідомити глибину та силу рідної мови, треба знати щонайменше мов пять: передусім треба знати мову своїх сусідів, потім треба знати мову експансіоністів, Звісно, що треба знати мову ворога. Але це все треба знати не коштом своєї мови", – додала колишня парламентарка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Фаріон заявила, що російськомовні громадяни є "розумово відсталими зрадниками" та "найбільшою проблемою України".

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Битва за мови мовне питання Думки про мову Ірина Фаріон ВО "Свобода"
Джерело: 24 Канал
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