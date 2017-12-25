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РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Відомий український журналіст пояснив, чому не поїхав воювати на Донбас

23:13, 25 грудня 3499 Читать новость на русском
Дмитро Гордон
Дмитро Гордон / Соцмережі

Відомий український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон переконує, що, попри свої уміння, не хоче їхати у зону АТО, що взяти участь у бойових діях. За його словами, на мирній території він є кориснішим.

Про це він заявив у ефірі одного з українських телеканалів, передає "РБК-Україна".

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Так, за словами Гордона, він би не поїхав воювати на Донбас, хоча водночас запевнив, що стріляти вміє, причім "добре вміє".

"Бажання поїхати добровольцем у зону антитерористичної операції у мене не виникало. Вважаю, що на мирній території здатен принести більше користі. Тут я можу зробити набагато більше, аніж з автоматом", – наголосив журналіст.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі журналісти АТО
Джерело: 24 Канал
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