Відомий український журналіст пояснив, чому не поїхав воювати на Донбас
23:13, 25 грудня 3499 Читать новость на русском
Відомий український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон переконує, що, попри свої уміння, не хоче їхати у зону АТО, що взяти участь у бойових діях. За його словами, на мирній території він є кориснішим.
Про це він заявив у ефірі одного з українських телеканалів, передає "РБК-Україна".
Читайте також: Українська журналістка заявила про звільнення через заяви щодо Порошенка
Так, за словами Гордона, він би не поїхав воювати на Донбас, хоча водночас запевнив, що стріляти вміє, причім "добре вміє".
"Бажання поїхати добровольцем у зону антитерористичної операції у мене не виникало. Вважаю, що на мирній території здатен принести більше користі. Тут я можу зробити набагато більше, аніж з автоматом", – наголосив журналіст.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня , 11:54
СБУ було відомо про можливу диверсію на Вінниччині 27 вересня, – журналіст27 вересня , 02:21
Жертвуючи 5 грн, клієнти WOG рятують тисячі дітейсьогодні , 09:40