Відомий український журналіст пояснив, чому не поїхав воювати на Донбас

Відомий український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон переконує, що, попри свої уміння, не хоче їхати у зону АТО, що взяти участь у бойових діях. За його словами, на мирній території він є кориснішим.

Про це він заявив у ефірі одного з українських телеканалів, передає "РБК-Україна".

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Так, за словами Гордона, він би не поїхав воювати на Донбас, хоча водночас запевнив, що стріляти вміє, причім "добре вміє".

"Бажання поїхати добровольцем у зону антитерористичної операції у мене не виникало. Вважаю, що на мирній території здатен принести більше користі. Тут я можу зробити набагато більше, аніж з автоматом", – наголосив журналіст.