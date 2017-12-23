Українська журналістка заявила про звільнення через заяви щодо Порошенка

Телеведуча телеканалу NewsOne переконує, що постраждала через "особисту думку про керівництво держави у прямому ефірі".

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Напередодні після обіду (за день до свого чергового ефіру) дізналася від власника каналу Євгена Мураєва та головного редактора Роксолани Завінської, що канал припиняє зі мною співпрацю. Офіційна версія: за порушення професійних стандартів і особиста думка про керівництво країни в ефірі", – зауважила журналістка.

За її словами, причиною такого кроку з боку мовника став її вислів, який пролунав у ефірі одразу після виступу президента Петра Порошенка на презентації "Книги добра", під час якого закликав "поділитися добром".

Бачите, добро буває різним. Правильно Петро Олексійович сказав, треба ділитися добром. Якби він поділився усім своїм добром, яке у нього в офшорах, і яке він отримав від Липецької фабрики, це було б краще для усіх українців. Тому що наявність безвізу у бідної нації, коли у пенсіонерів немає грошей на хліб і комунальні послуги, то ні про яке добро вже краще не говорити,

– підкреслювала тоді Сасс.

Додамо, що її допис вже видалено.