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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Українська журналістка заявила про звільнення через заяви щодо Порошенка

22:58, 23 грудня 1680 Читать новость на русском
Надія Сасс
Надія Сасс / Соцмережі

Телеведуча телеканалу NewsOne переконує, що постраждала через "особисту думку про керівництво держави у прямому ефірі".

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Напередодні після обіду (за день до свого чергового ефіру) дізналася від власника каналу Євгена Мураєва та головного редактора Роксолани Завінської, що канал припиняє зі мною співпрацю. Офіційна версія: за порушення професійних стандартів і особиста думка про керівництво країни в ефірі", – зауважила журналістка.

За її словами, причиною такого кроку з боку мовника став її вислів, який пролунав у ефірі одразу після виступу президента Петра Порошенка на презентації "Книги добра", під час якого закликав "поділитися добром".

Сасс, NewsOne, Порошенко, журналістка, звільнення

Бачите, добро буває різним. Правильно Петро Олексійович сказав, треба ділитися добром. Якби він поділився усім своїм добром, яке у нього в офшорах, і яке він отримав від Липецької фабрики, це було б краще для усіх українців. Тому що наявність безвізу у бідної нації, коли у пенсіонерів немає грошей на хліб і комунальні послуги, то ні про яке добро вже краще не говорити,
– підкреслювала тоді Сасс.

Додамо, що її допис вже видалено.

Теги: Новини України Новини політики журналісти Медіа Президент України Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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