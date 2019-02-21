Хто дозволив Медведчуку отримати величезний нафтобізнес

Суддя з Рівненського суду Ярослава Гудзенко, яку призначив на посаду президент Петро Порошенко, дозволила куму Путіна Віктору Медведчуку отримати величезний нафтобізнес.

Про це сказав народний депутат Сергій Лещенко у прямому ефірі 24 каналу.

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За його словами, українські судді розуміють, хто реально на все впливає – президент, який видає дозволи на призначення феміди, та Вища кваліфкомісія, яка також тісно спілкується з Порошенком.

Так, суддя з Рівненського суду Ярослава Гудзельник за часів Порошенка прийняла рішення на користь Медведчука. Завдяки цьому вироку кум Путіна – Віктор Медведчук – на свої структури та друзів отримав величезний майновий комплекс – нафтопродуктопровід "Прикарпатзахідтранс", який з Росії постачає дизельне паливо,

– наголосив Лешенко.

Нардеп прокоментував, що згодом з'ясувалося, що Вища рада правосуддя, яку контролював Порошенко, дала дозвіл на її призначення. Тому чинний президент у 2018 році підписав указ про її призначення на посаду судді.



Суддя Ярослава Гудзенко

"Таким чином ми бачимо дві реальності: з одного боку, Порошенко наголошує, що ми боремося з Росією та Медведчуком. А з іншого, ті судді, які йому допомагають, отримують преференції", – додав Лещенко.

Що відомо про суддю Ярославу Гудзенко? Це суддя Господарського суду Рівненської області. У 2018 році вона пройшла кваліфікаційну перевірку, а у 2017 претендувала на посаду судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності.



Суддя задекларувала за 2007 рік – дві квартири у Києві, паркомісце та автівка Toyota RAV4. До 2017-го року вона декларувала зарплату – трохи менше 200 тисяч на рік, а за 2015-ий рік у судді невідомо звідки з'являється 44 тисячі доларів готівки (більше мільйона гривень). Згодом Гудзенко отримала 50 тисяч гривень в якості подарунку від якоїсь Галини Данильченко.



Гудзенко – фігурант кримінального провадження: детективи НАБУ встановили, що "суддя умисно вчинила дії в інтересах компанії, що займається нафтовим бізнесом у Росії, з використанням наданої їй влади та службового становища".

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