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      Хто дозволив Медведчуку отримати величезний нафтобізнес

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      Кум Путіна Віктор Медведчук
      Кум Путіна Віктор Медведчук / Армія Народного Звільнення

      Суддя з Рівненського суду Ярослава Гудзенко, яку призначив на посаду президент Петро Порошенко, дозволила куму Путіна Віктору Медведчуку отримати величезний нафтобізнес.

      Про це сказав народний депутат Сергій Лещенко у прямому ефірі 24 каналу.

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      За його словами, українські судді розуміють, хто реально на все впливає – президент, який видає дозволи на призначення феміди, та Вища кваліфкомісія, яка також тісно спілкується з Порошенком.

      Так, суддя з Рівненського суду Ярослава Гудзельник за часів Порошенка прийняла рішення на користь Медведчука. Завдяки цьому вироку кум Путіна – Віктор Медведчук – на свої структури та друзів отримав величезний майновий комплекс – нафтопродуктопровід "Прикарпатзахідтранс", який з Росії постачає дизельне паливо,
      – наголосив Лешенко.

      Нардеп прокоментував, що згодом з'ясувалося, що Вища рада правосуддя, яку контролював Порошенко, дала дозвіл на її призначення. Тому чинний президент у 2018 році підписав указ про її призначення на посаду судді.

      Суддя Ярослава Гудзенко
      Суддя Ярослава Гудзенко

      "Таким чином ми бачимо дві реальності: з одного боку, Порошенко наголошує, що ми боремося з Росією та Медведчуком. А з іншого, ті судді, які йому допомагають, отримують преференції", – додав Лещенко.

      Що відомо про суддю Ярославу Гудзенко? Це суддя Господарського суду Рівненської області. У 2018 році вона пройшла кваліфікаційну перевірку, а у 2017 претендувала на посаду судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

      Суддя задекларувала за 2007 рік – дві квартири у Києві, паркомісце та автівка Toyota RAV4. До 2017-го року вона декларувала зарплату – трохи менше 200 тисяч на рік, а за 2015-ий рік у судді невідомо звідки з'являється 44 тисячі доларів готівки (більше мільйона гривень). Згодом Гудзенко отримала 50 тисяч гривень в якості подарунку від якоїсь Галини Данильченко.

      Гудзенко – фігурант кримінального провадження: детективи НАБУ встановили, що "суддя умисно вчинила дії в інтересах компанії, що займається нафтовим бізнесом у Росії, з використанням наданої їй влади та службового становища".

      Дивіться відео програми "Що це було?" з поясненнями адвоката потерпілих під час Революції гідності Роман Маселко:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Росії Судді Нафта Віктор Медведчук Бізнес
      Джерело: 24 канал
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