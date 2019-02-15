Чим небезпечний Медведчук для України

Люди, які вже давно знають Віктора Медведчука, називають його "доктором зло" і "нарцисом". Журналісти 24 каналу проаналізували, чим небезпечний кум Путіна, який активно повертається в українську політику.

Проти української мови

Віктор Медведчук, який розпочинав політичну кар'єру в Західній Україні, гарно розмовляє українською. Однак принципово нею не говорить.

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"Злий – це правда. Те, що він цинічний – правда. Але не можна називати його вмілим, ефективним, генієм. Він є лузер", –пояснив політичний діяч Тарас Чорновіл.

Співпраця з КДБ

Колишній депутат Дмитро Чобот у своїй книзі детально розписав сторінки біографію Віктора Медведчука. Однак кум Путіна намагався її знищити. Оскільки автор оприлюднив таємниці, які Медведчук приховував. Наприклад, про судимість в студентські роки. І як потрапив до престижного університету завдяки співпраці з КДБ.

Але значний поштовх в кар'єрі допомогла зробити адвокатська діяльність ще в Радянському Союзі. Медведчук не намагався захищати клієнтів, а навпаки допомагав засуджувати. Так вийшло і з Василем Стусом. Відомий борець за незалежність хотів відмовитися від послуг горе-захисника. А коли винесли вирок, то саме Медведчук не дозволив поету сказати останнє слово.

"Василь Стус був засуджений за антирадянську агітацію і пропаганду. Якщо ви скажете, що незаконно, то я вам не повірю", – заявив Медведчук.

Путінська риторика

Нині кум Путіна відверто підіграє Росії і його риторика аж надто нагадує путінську. Це не дивно, адже він породичався з російським диктатором. Голова РФ є хрещеним батьком доньки Віктора Медведчука та Оксани Марченко.

Тарас Чорновіл припустив, що саме кум Путіна вплинув на те, щоб уряд Азарова відмовився підписувати угоду про Асоціацію з ЄС. Через що розпочався Євромайдан. Під час Революції гідності саме з проросійським політиком Янукович спілкувався телефоном понад 50 разів.

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"Медведчук створював обставини, коли Янукович почав відчувати страх. Він розкручував антиєвропейські настрої", – зазначив Чорновіл.



Володимир Путін та Віктор Медведчук

Нині Медведчук хоче з Донбасу зробити автономію. Експерти підозрюють, що він лише транслює плани Путіна. За ці слова проти кума російського президента-агресора порушили справу – за державну зраду.

Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться відео

ЩО ВІДОМО ПРО ВЗАЄМИНИ МЕДВЕДЧУКА ТА ПУТІНА: