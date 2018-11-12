Як на Донбас повернути мир: Медведчук відзначився новою проросійською заявою

Лідер проросійського руху "Український вибір", кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що окремі райони Донецької і Луганської областей повинні мати автономію у складі України з власним урядом і парламентом. За його словами, такої позиції дотримується і Кремль.

Таку заяву проросійський політик зробив в інтерв’ю підконтрольному йому телеканалу "112 Україна", передає "Радіо Свобода".

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Політик заявив, що для того, аби "повернути Донбас в Україну і Україну на Донбас", необхідні "політична воля української влади" і "прямий діалог з Донецьком, Луганськом і з Москвою".

Якщо не буде сьогодні прямого діалогу з Донецьком і Луганськом української влади чи інших представників, … ніяких домовленостей про повернення цих територій і людей, які живуть на цих територіях, не буде,

– заявив Медведчук.

Кум Путіна додав, що має власний "мирний план", який передбачає для окупованих територій України "особливий статус".

"Я бачу цей особливий статус у наданні їм автономії, можливості створити свій уряд, свій парламент, але автономія у складі України", – додав він.

Проросійський політик також повністю підтримав російську позицію щодо миротворчої місії ООН на Донбасі, яка, на думку Москви, мала б тільки охороняти місію ОБСЄ з обов’язкової згоди бойовиків.

Окрім того, він нагадав, що в Кремлі також говорять про необхідність для Києва йти на "прямий діалог із Донецьком і Луганськом", маючи на увазі проросійських бойовиків на окупованій частині Донбасу, якими керує РФ.

Дивіться відео, хто такий Віктор Медведчук: