Как на Донбасс вернуть мир: Медведчук отличился новым пророссийским заявлением

Лидер пророссийского движения "Украинский выбор", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны иметь автономию в составе Украины со своим правительством и парламентом. По его словам, такой позиции придерживается и Кремль.

Такое заявление пророссийский политик сделал в интервью подконтрольному ему телеканалу "112 Украина", передает "Радио Свобода".

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Политик заявил, что для того, чтобы "вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс", необходимы "политическая воля украинской власти" и "прямой диалог с Донецком, Луганском и Москвой".

Если не будет сегодня прямого диалога с Донецком и Луганском украинской власти или других представителей, ... никаких договоренностей о возврате этих территорий и людей, которые живут на этих территориях, не будет,

– заявил Медведчук.

Кум Путина добавил, что имеет собственный "мирный план", который предусматривает для оккупированных территорий Украины "особый статус".

"Я вижу этот особый статус в предоставлении им автономии, возможности создать свое правительство, свой парламент, но автономия в составе Украины", – добавил он.

Пророссийский политик также полностью поддержал российскую позицию относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе, которая, по мнению Москвы, должна была бы только охранять миссию ОБСЕ по обязательному согласию боевиков.

Кроме того, он напомнил, что в Кремле также говорят о необходимости для Киева идти на "прямой диалог с Донецком и Луганском", имея в виду пророссийских боевиков на оккупированной части Донбасса, которым руководит РФ.

Смотрите видео, кто такой Виктор Медведчук: