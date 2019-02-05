Медведчук "під ковпаком" прокурорів: хто ще і за що?

Чим ближче до виборів президента, тим яскравішими і скандальнішими стають політичні барви України.

Генпрокуратура повідомила, що відкрила кримінальне провадження проти кума Путіна, голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука за статтями "державна зрада" і "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Речниця генпрокурора Лариса Сарган розповіла, що справу відкрили за зверненням народного депутата Андрія Тетерука через заяву Медведчука на партійному з'їзді 29 січня, де він сказав про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас".

Враховуючи, що відповідно до ст. 1 Конституції, Україна є унітарною державою, територіальний устрій закріплено у ст. 133 цього Закону, а також те, що Росія шляхом забезпечення самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" ("ДНР", "ЛНР") живою силою, озброєнням та іншими матеріалами проводить агресивні дії стосовно України, проголошення концепції утворення автономного регіону Донбас сприяє законодавчому закріпленню тимчасово окупованої території всупереч Основному закону й надає іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, в тому числі й інформаційної підтримки, – написала пані Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України

Сам Тетерук, подякувавши генпрокурору за оперативне реагування на депутатське звернення, резюмував:

Сподіваюсь, що заяви і діяльність Медведчука в Україні будуть ретельно розслідувані, а сам Медведчук стане, нарешті, токсичним для решти політиків нашої країни. Ті, хто працюють на ворогів держави, не матимуть успіху!



Андрій Тетерук / Фото з відкритих джерел

Медведчук = Путін

Про що власне йдеться? Медведчук нещодавно заявив, що його політична сила має чіткий план встановлення миру на Донбасі. За його словами, необхідно створити автономний регіон "Донбас" і більше того – закріпити цей статус в Конституції.

Медведчук вважає, що домовленості можуть бути досягнуті у чотирикутнику Київ – Донецьк – Луганськ – Москва.

Віктор Медведчук також згадав, як президент Росії Володимир Путін виступив за власну версію миротворчої місії ООН для окупованої частини Донбасу, головною метою якої було б безпека працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Він висловив жаль, що з цим проектом не згодні у світі. Також Медведчук стверджував, що вводити таку місію навіть на лінію дотику між неконтрольованими і контрольованими урядом територіями "можна тільки зі згоди тих, хто перебуває в Донецьку і Луганську".

Втім, не Медведчуком єдиним!

Атака на "оборонців"

Акурат перед стартом нової парламентської сесії, в стінах головного законодавчого органу країни відбулося засідання однієї з Тимчасових слідчих комісій (ТСК) Ради, в ході якого прозвучав цілий ряд резонансних заяв.

Від штрафу до 15 років в'язниці може загрожувати колишнім міністрам оборони,

– заявив генпрокурор Юрій Луценко.

За словами керівника ГПУ, незабаром слідчі органи займуться ретельною перевіркою діяльності всіх екс-міністрів оборони та керівників Генштабу з 1991 по 2014 рік. Мета перевірки – визначити, хто з них став "генератором знищення військового потенціалу" української армії. Ця резонансна справа, на переконання генпрокурора, стане "політичним вироком" для причетних до роззброєння української армії.

Луценко, зазначивши, що за станом на 1991 рік Україна мала достатній військовий потенціал і третій в світі ядерний арсенал, додав:

14 липня 2005 року Уряд за поданням міністра оборони прийняв рішення про затвердження переліку військового майна ЗСУ, яке може бути відчужено. Цей перелік становить цілий том сторінок. За поданням міністра оборони надлишковими були, наприклад, всі радіоприймачі типу Р382, Р355, всі парашутні системи. Виявилися надлишковими танки типу Т-72, Т-72А, Т-72АК, Т-72Б1... Продавалися сотнями!



Юрій Луценко проти екс-міністрів / Фото з відкритих джерел

Читайте також: Назвав війну "непорозумінням": Лукашенко та Медведчук поговорили про Україну

Далі – більше. "Зайвими" у військовому арсеналі країни, за даними ГПУ, стали 122 мм самохідна гаубиця 2С-1 – 100 штук; 122 мм гаубиця Д-30 – 200 штук; 152 мм самохідна гаубиця 2С-3, 2С-3М – 104 штуки; 152 мм гармата 2А-6 – 42 штуки; 152 мм гармата Д-20 – 79 штук; 203 мм знаряддя "Піон" – 39 штук; 85 мм гармата Д-44 – 288 шт; "Ураганів" – 40; "Градів" – 60 і "Градів-1" – 18.

Також, за даними слідства, в період 2005-2009 рр. "за сприяння міністрів оборони" були продані всі радіоприймачі, парашутні системи, танки типу Т-72, активно продавалися за цінами автомобілів гармати "Піон" і "Гради".

"Фагот", "флейти" все це було визнано надлишковим і в 2014 році нам залишилися гармати афганського періоду – 152 мм, які слава Богу, не додумалися оголосити надлишковими, – стверджує Юрій Луценко.

Генпрокурор, який не приховує особистих політичних симпатій до свого близького друга і кума – Петра Порошенка, нещодавно в робочий час "засвітився" на форумі "Від Крут до Брюсселя", в ході якого діючий гарант заявив про намір балотуватися на другий термін. Очевидно, з тим, щоб уникнути звинувачень в "заказушності" справи про зловживання в армії, Юрій Луценко не став називати прізвищ міністрів, які ризикують найближчим часом стати ключовими фігурантами кримінальних справ. Проте, не секрет, що в 2005-2007 роках посаду міністра оборони обіймав Анатолій Гриценко, в 2007-2009 – Юрій Єхануров, в 2010 -2012 – Михайло Єжель, в 2012 – Дмитро Саламатін, а в 2012-2014 – Павло Лебедєв. Останнім трьом, до речі, вже вручили "підозру" про вчинення злочину.

Немає генпрокурора, є балабол

Розслідування цієї кримінальної справи доручено Державному бюро розслідувань (ДБР). За словами заступника голови ДБР Ольги Варченко, йдеться про статті 367 (службова недбалість), 364 (зловживання владою), 111 (державна зрада) і 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу.

Екс-керівники Міноборони, яким "шиють" ні багато, ні мало — держзраду, в більшості своїй на гучні звинувачення генпрокурора "відреагували" дружним мовчанням. Лише Анатолій Гриценко досить різко прокоментував ситуацію:

Дуже сумно, що у нас немає генерального прокурора. Ось просто немає. Є балабол.

Глава комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, "фронтовик" Сергій Пашинський у вівторок, в кулуарах Ради розповів журналістам, що "розпродаж армії обійшовся державі в кілька мільярдів доларів". Також Пашинський підкреслив:



Сергій Пашинський / Фото з відкритих джерел

Схеми були нахабними і тупими. Ліквідувалася та чи інша військова частина, і все її майно за визначенням робилося "зайвим". Сподіваюся на ретельне і об'єктивне розслідування цієї справи.

Разом з тим, деякі експерти переконані, що в справі про зловживання в армії, дійсно є політичний слід.

Одним з головних гасел кандидата в президенти Петра Порошенка є теза про сильну армію, тому соратники президента, а це і генпрокурор, можуть навмисне "роздувати" тематику, яка в агітаційному плані є козирем нинішнього глави держави,

– зазначає військовий експерт Віталій Манько.

На переконання експерта, "ця справа, як і будь-яка інша, де фігурують діючі або колишні високопоставлені чиновники, безумовно, лопне як мильна бульбашка".

Полювання на колишніх

Насамкінець зауважимо, що після прийняття закону про заочне судочинство, в Україні не раз виносили заочні обвинувальні вироки, де одна із ключових статей є саме державна зрада. Так, Дзержинський міський районний суд Донецької області заочно засудив до 12 років позбавлення волі так званого "міністра внутрішніх справ самопроголошеної "ДНР" Олексія Дикого.

Бердянський суд Запорізької області засудив до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна колишнього заступника начальника міськвідділу поліції Тореза Донецької області Вадима Мазіна, який в 2014 році зрадив присязі і залишився на окупованій території.

Протягом 2017-2018 років Феміда дозволила заочне розслідування відносно колишнього прем'єра Миколи Азарова, віце-прем'єра Сергія Арбузова, екс-міністра фінансів Юрія Колобова, доходів і зборів – Олександра Клименка, внутрішніх справ – Віталія Захарченка та його заступника Віктора Ратушняка, бізнесмена Сергія Курченка, колишнього депутата Верховної Ради Олександра Шепелева, екс-начальника головного управління МВС в Києві Валерія Коряка, екс-глави СБУ Олександра Якименка. У цьому списку також фігурують кримський екс-"прокурор", а нині депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська, екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова, а також опальний нардеп Олександр Онищенко.

Далі, вочевидь, буде. Але чи буде реальний результат — велике питання...

Читайте також: Засланий козачок: прихвостень Медведчука домовився із Пушиліним про зраду "ДНР"