Медведчук "под колпаком" прокуроров: кто еще и за что?

Чем ближе к выборам президента, тем ярче и скандальнее становятся политические краски Украины.

Генпрокуратура сообщила, что открыла уголовное производство против кума Путина, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука по статьям "государственная измена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган рассказала, что дело открыли по обращению народного депутата Андрея Тетерука из-за заявления Медведчука на партийном съезде 29 января, где он сказал о необходимости создания так называемого "автономного региона Донбасс".

Учитывая, что согласно ст. 1 Конституции, Украина является унитарным государством, территориальное устройство закреплено в ст. 133 этого Закона, а также то, что Россия путем обеспечения самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР", "ЛНР") живой силой, вооружением и другими материалами проводит агрессивные действия в отношении Украины, провозглашение концепции образования автономного региона Донбасс способствует законодательному закреплению временно оккупированной территории вопреки Основному закону и предоставляет иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки,

– написала г-жа Сарган на своей странице в Facebook.

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Сам Тетерук, поблагодарив генпрокурора за оперативное реагирование на депутатское обращение, резюмировал:

Надеюсь, что заявления и деятельность Медведчука в Украине будут тщательно расследованы, а сам Медведчук станет, наконец, токсичным для остальных политиков нашей страны. Те, кто работают на врагов государства, не будут иметь успеха!



Андрей Тетерук / Фото из открытых источников

Медведчук = Путин

О чем собственно идет речь? Медведчук недавно заявил, что его политическая сила имеет четкий план установления мира на Донбассе. По его словам, необходимо создать автономный регион "Донбасс" и более того – закрепить этот статус в Конституции.

Медведчук считает, что договоренности могут быть достигнуты в четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва.

Виктор Медведчук также вспомнил, как президент России Владимир Путин выступил за собственную версию миротворческой миссии ООН для оккупированной части Донбасса, главной целью которой была бы безопасность работников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Он выразил сожаление, что с этим проектом не согласны в мире. Также Медведчук утверждал, что вводить такую миссию даже на линию соприкосновения между неконтролируемыми и контролируемыми правительством территориями "можно только с согласия тех, кто находится в Донецке и Луганске".

Впрочем, не Медведчуком единым!

Атака на "оборонителей"

Аккурат перед стартом новой парламентской сессии, в стенах главного законодательного органа страны состоялось заседание одной из Временных следственных комиссий (ВСК) Рады, в ходе которого прозвучал целый ряд резонансных заявлений.

От штрафа до 15 лет тюрьмы может грозить бывшим министрам обороны,

– заявил генпрокурор Юрий Луценко.

По словам руководителя ГПУ, вскоре следственные органы займутся тщательной проверкой деятельности всех экс-министров обороны и руководителей Генштаба с 1991 по 2014 год. Цель проверки – определить, кто из них стал "генератором уничтожения военного потенциала" украинской армии. Это резонансное дело, по убеждению генпрокурора, станет "политическим приговором" для причастных к разоружению украинской армии.

Луценко, отметив, что по состоянию на 1991 год Украина имела достаточный военный потенциал и третий в мире ядерный арсенал, добавил:

14 июля 2005 года Правительство по представлению министра обороны приняло решение об утверждении перечня военного имущества ВСУ, которое может быть отчуждено. Этот перечень составляет целый том страниц. По представлению министра обороны избыточными были, например, все радиоприемники типа Р382, Р355, все парашютные системы. Оказались в избыточном количестве танки типа Т-72, Т-72А, Т-72АК, Т-72Б1... Продавались сотнями!



Юрий Луценко против экс-министров / Фото из открытых источников

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Дальше – больше. "Лишними" в военном арсенале страны, по данным ГПУ, стали 122 мм самоходная гаубица 2С-1 – 100 штук; 122-мм гаубица Д-30 – 200 штук; 152 мм самоходная гаубица 2С-3, 2С-3М – 104 штуки; 152 мм пушка 2А-6 – 42 штуки; 152 мм пушка Д-20 – 79 штук; 203 мм орудие "Пион" – 39 штук; 85 мм пушка Д-44 – 288 шт; "Ураганов" – 40; "Градов" – 60 и "Градов-1" – 18.

Также, по данным следствия, в период 2005-2009 гг. "при содействии министров обороны" были проданы все радиоприемники, парашютные системы, танки типа Т-72, активно продавались по ценам автомобилей пушки "Пион" и "Грады".

"Фагот", "флейты" все это было признано избыточным, и в 2014 году нам остались пушки афганского периода – 152 мм, которые слава Богу, не додумались объявить избыточными,

– утверждает Юрий Луценко.

Генпрокурор, который не скрывает личных политических симпатий к своему близкому другу и куму Петру Порошенко, недавно в рабочее время "засветился" на форуме "От Крут до Брюсселя", в ходе которого действующий гарант заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Очевидно, с тем, чтобы избежать обвинений в "заказушности" дела о злоупотреблениях в армии, Юрий Луценко не стал называть фамилии министров, которые рискуют в ближайшее время стать ключевыми фигурантами уголовных дел. Однако, не секрет, что в 2005-2007 годах пост министра обороны занимал Анатолий Гриценко, в 2007-2009 – Юрий Ехануров, в 2010 -2012 – Михаил Ежель, в 2012 – Дмитрий Саламатин, а в 2012-2014 – Павел Лебедев. Последним троим, кстати, уже вручили "подозрение" о совершении преступления.

Нет генпрокурора, есть балабол

Расследование этого уголовного дела поручено Государственному бюро расследований (ГБР). По словам заместителя главы ГБР Ольги Варченко, речь идет о статье 367 (служебная халатность), 364 (злоупотребление властью), 111 (государственная измена) и 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса.

Экс-руководители Минобороны, которым "шьют" ни много, ни мало — госизмену, в большинстве своем на громкие обвинения генпрокурора "отреагировали" дружным молчанием. Только Анатолий Гриценко довольно резко прокомментировал ситуацию:

Очень печально, что у нас нет генерального прокурора. Вот просто нет. Есть балабол.

Глава комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, "фронтовик" Сергей Пашинский во вторник, в кулуарах Рады рассказал журналистам, что "распродажа армии обошлась государству в несколько миллиардов долларов". Также Пашинский подчеркнул:



Сергей Пашинский / Фото из открытых источников

Схемы были наглыми и тупыми. Ликвидировалась та или иная военная часть, и все ее имущество по определению делалось "лишним". Надеюсь на тщательное и объективное расследование этого дела.

Вместе с тем, некоторые эксперты убеждены, что в деле о злоупотреблениях в армии, действительно есть политический след.

Одним из главных лозунгов кандидата в президенты Петра Порошенко является тезис о сильной армии, поэтому соратники президента, а это и генпрокурор, могут специально "раздувать" тематику, которая в агитационном плане является козырем нынешнего главы государства,

– отмечает военный эксперт Виталий Манько.

По убеждению эксперта, "это дело, как и любое другое, где фигурируют действующие или бывшие высокопоставленные чиновники, безусловно, лопнет как мыльный пузырь".

Охота на бывших

В заключение отметим, что после принятия закона о заочном судопроизводстве в Украине не раз выносили заочные обвинительные приговоры, где одной из ключевых статей является именно государственная измена. Так, Дзержинский городской районный суд Донецкой области заочно приговорил к 12 годам лишения свободы так называемого "министра внутренних дел самопровозглашенной "ДНР" Алексея Дикого.

Бердянский суд Запорожской области приговорил к девяти годам заключения с конфискацией имущества бывшего заместителя начальника горотдела полиции Тореза Донецкой области Вадима Мазина, который в 2014 году изменил присяге и остался на оккупированной территории.

В течение 2017-2018 годов Фемида разрешила заочное расследование в отношении бывшего премьера Николая Азарова, вице-премьера Сергея Арбузова, экс-министра финансов Юрия Колобова, доходов и сборов Александра Клименко, внутренних дел – Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка, бизнесмена Сергея Курченко, бывшего депутата Верховной Рады Александра Шепелева, экс-начальника главного управления МВД в Киеве Валерия Коряка, экс-главы СБУ Александра Якименко. В этом списке также фигурируют крымский экс-"прокурор", а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, а также опальный нардеп Александр Онищенко.

Дальше, очевидно, будет. Но будет ли реальный результат — большой вопрос...

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