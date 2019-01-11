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      Засланий козачок: прихвостень Медведчука домовився із Пушиліним про зраду "ДНР"

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      Дмитро Перлін
      Дмитро Перлін / Фото з відкритих джерел

      Якщо Суркова та Козака можна називати російськими кураторами псевдореспублік, оскільки вони відповідають за все, що коїться у "ДНР" та "ЛНР", то Медведчук є українським ляльководом квазіутворень.

      Це зовсім не означає, що він є представником Києва. Навпаки! Кум Путіна працює, як кажуть, виключно для Москви та проти України, але його роль у війні із нашою країною є однією з найважливіших. Віктор Медведчук відповідальний за політичні ігрища "ДНР" та "ЛНР" відносно Києва.

      Він є таким собі "дипломатом", який на рівні із Сурковим та Козаком підтримує осередки РФ в Україні, розробляє схеми політичного тиску на чинну владу та робить все, щоб конфлікт було заморожено чи щоб він розвивався у потрібному Кремлю руслі.

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      Саме із останньою метою Медведчук, схоже, й заслав днями свого приспішника до Донецька донести та, якщо буде потрібно, доопрацювати плани окупантів щодо створень перепонів перед виборами.

      Дмитро Перлін, ватажок молодіжного крила "Українського вибору", поставив Пушиліна перед фактом: потрібно буде поступатися інтересами "ДНР" заради зайвих відсотків проросійських партій.

      Мета цілком зрозуміла: умовний Рабінович домовляється із терористами про визволення заручників. Список тих, кого воліють переправити на вільну територію, вже готовий. Українські ЗМІ подають це як перемогу проросійської "партії миру", а сєпарські мовчать.

      При цьому не виключено, що заради достатньої кількості місць у парламенті, якщо, звісно, російські агенти програють на виборах президента, терористи "ДНР" навіть звільнять якесь з українських міст. Наприклад, Дебальцеве, яке взагалі було захоплене вже після підписання Мінських домовленостей. При цьому суспільству, само собою, нав'язуватимуть думку про те, як "чинній владі потрібна війна" та як Київ "не збирався ні з ким домовлятися через власні інтереси". А Медведчук зі своїми поплічниками при цьому виглядатимуть переможцями, які "опанували Путіна".

      Те, що Пушилін зробить все, що йому накажуть, зрозуміло. А от чи почнуть діяти агенти РФ таким чином, ми незабаром побачимо.

      Ясно лише одне: всі маневри Медведчука, схоже, направлені зовсім не на зупинку війни, а на програш України російським імперцям.

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Публікації Новини політики Новини Донецька Новини Луганська Війна на Донбасі Україна – Росія Віктор Медведчук
      Джерело: 24 Канал
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