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      Чем опасен Медведчук для Украины

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      Люди, которые уже давно знают Виктора Медведчука, называют его "доктором зло" и "нарциссом". Журналисты 24 канала проанализировали, чем опасен кум Путина, который активно возвращается в украинскую политику.

      Против украинского языка

      Виктор Медведчук, который начинал политическую карьеру на Западной Украине, хорошо разговаривает на украинском. Однако принципиально на нем не говорит.

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      "Злой – это правда. То, что он циничный – правда. Но нельзя называть его умелым, эффективным, гением. Он лузер", – пояснил политический деятель Тарас Чорновил.

      Сотрудничество с КГБ

      Бывший депутат Дмитрий Чобот в своей книге подробно расписал страницы биографии Виктора Медведчука. Однако кум Путина пытался ее уничтожить. Поскольку автор обнародовал тайны, которые Медведчук скрывал. Например, о судимости в студенческие годы. И как попал в престижный университет благодаря сотрудничеству с КГБ.

      Но значительный толчок в карьере помогла сделать адвокатская деятельность еще в Советском Союзе. Медведчук не пытался защищать клиентов, а наоборот помогал осуждать. Так получилось и с Василием Стусом. Известный борец за независимость хотел отказаться от услуг горе-защитника. А когда вынесли приговор, то именно Медведчук не позволил поэту сказать последнее слово.

      "Василий Стус был осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду. Если вы скажете, что незаконно, то я вам не поверю", – заявил Медведчук.

      Путинская риторика

      Сейчас кум Путина откровенно подыгрывает России и его риторика слишком напоминает путинскую. Это неудивительно, ведь он породнился с русским диктатором. Председатель РФ является крестным отцом дочери Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

      Тарас Чорновил предположил, что именно кум Путина повлиял на то, чтобы правительство Азарова отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Из-за чего начался Евромайдан. Во время Революции достоинства именно с пророссийским политиком Янукович общался по телефону более 50 раз.

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      "Медведчук создавал обстоятельства, когда Янукович начал испытывать страх. Он раскручивал антиевропейские настроения", – отметил Чорновил.

      путін і медведчук
      Владимир Путин и Виктор Медведчук

      Сейчас Медведчук хочет из Донбасса сделать автономию. Эксперты подозревают, что он только транслирует планы Путина. За эти слова против кума российского президента-агрессора возбудили дело – за государственную измену.

      Что известно о Викторе Медведчуке: смотрите видео


      ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕДВЕДЧУКА И ПУТИНА:
       
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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Виктор Медведчук Новости России Владимир Путин Новости политики Новости Украины Наша Украина Украина – Россия Скандал с фильмом про Стуса
      Источник: 24 канал
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