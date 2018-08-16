Кум Путина и "серый кардинал" Кучмы: вся правда о Викторе Медведчуке

В последнее время имя Виктора Медведчука в украинских медиа упоминается все чаще. Пока переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске по обмену военнопленными, где он является представителем от Украины, "забуксовали", Медведчук оказался в эпицентре другого события – скандала вокруг фильма о Василии Стусе.

Так кем является Виктор Медведчук? Какую роль он сыграл в трагической судьбе поэта-шестидесятника? Что связывает его с Владимиром Путиным и пророссийскими наемниками на Донбассе и каковы шансы Медведчук имеет для того, чтобы снова прорваться в украинскую политику – ответы на эти вопросы читайте в публикации 24 канала.

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Юность и связь с правоохранительными органами

Виктор Медведчук родился в 1954 году в Красноярском крае. Отец Медведчука отбывал там ссылку как участник ОУН, хотя на самом деле он поддерживал политику коллаборационизма. Как сообщают историки, с его участием было вывезено более 2 тысяч украинцев в Германию в качестве рабов.

В середине 60-х годов семья Медведчуков покинула Сибирь и переехала на Житомирщину. После школы Медведчук пробовал поступить в Высшую школу милиции, но его не взяли из-за биографии отца. Поэтому пришлось идти работать.

В это же время стал "внештатным сотрудником милиции". Благодаря этому его приняли на юридический факультет Киевского университета.

Будучи командиром отряда добровольной народной дружины, избил несовершеннолетнего и едва не загремел в тюрьму.

С середины 1970 годов – сотрудник КГБ СССР.

Адвокатская деятельность

Медведчук участвовал в судебных процессах над диссидентами Юрием Литвином и Василием Стусом. Последний многократно отказывался от своего "защитника". Юристы, анализируя судебное дело диссидента, уже 35 лет спустя констатировали, что адвокат Медведчук нарушил свой профессиональный долг, фактически отказался от защиты Стуса, чем грубо нарушил право последнего на защиту в суде. Поэта приговорили к максимальному наказанию – 10 лет лагерей особого режима и 5 лет ссылки.



Медведчук во время суда над Стусом заявил, что "все преступления поэта заслуживают наказания"

После провозглашения независимости Украины Медведчук создает международную адвокатскую компанию "Би. Ай. Эм". Соучредителями стали: Григорий Суркис, его младший брат Игорь, Валентин Згурский, Юрий Карпенко, Богдан Губский, Юрий Лях.

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Путь к власти и политические взгляды

Далее идет в политику: с 94-го года становится членом Центрального Совета партии СДПУ, а впоследствии СДПУ(о). В 2002-2005 годах возглавлял Аппарат Президента Украины Леонида Кучмы. Медведчука называли "серым кардиналом" Кучмы.

Однако карьера Медведчука как политика потерпела крах в 2004 году, после Оранжевой революции. Он был откровенным врагом Ющенко. Одновременно с помощью Тимошенко пытался стать послом в России или вице-премьером.



По словам Ющенко, Тимошенко хотела назначить Медведчука вице-премьером

В политической деятельности открыто поддерживал Россию. Вел пропаганду за присоединение Украины к Таможенному союзу, тратя на это большие деньги. Считает единственной законной и канонической Украинскую православную церковь Московского Патриархата.

"Кровавая" роль Медведчука в Революции Достоинства

Имя Медведчука связывают с кровавыми событиями на Евромайдане.

По данным СМИ, в самые критические моменты Революции Достоинства Янукович советовался именно с Медведчуком. За время Евромайдана они провели 54 телефонных разговора!

12 декабря 2013 года он выразил готовность воевать против участников протестов на Майдане в Киеве.

Я воевать умею. У нас достаточно сил и возможностей, чтобы отстоять наши взгляды и убеждения,

– угрожал Медведчук.

За день до начала аннексии Крыма политик сбежал с полуострова с семьей в Швейцарию. В тот же год США наложили на него персональные санкции.

Вероятно, из-за этого "Опоблок" не включил его в свой список на внеочередные выборы в ВР в 2014 году. Хоть в Верховную Раду Медведчук не попал, но имеет там своих людей. Их имена: Тарас Козак, Василий Нимченко, Игорь Шурма, Нестор Шуфрич.

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Политический ренессанс Медведчука

После начала войны кум Путина становится единственным связующим звеном между Украиной и Россией. Осенью 2014 года его назначают представителем Украины в вопросе обмена пленными с пророссийскими террористами. Так начинается его политический ренессанс.

Несмотря на запрет прямых авиасообщений между Украиной и РФ, Медведчук осуществляет в соседнюю страну-агрессор чартерные полеты. По сообщениям СМИ, роль Медведчука раздражает даже окружение Путина. Он использует свое положение для политики и бизнеса.

Так, журналисты НВ узнали, что СБУ помогло "подмять" Медведчуку под себя рынок автомобильного газа. Похожая ситуация и на рынке нефти. По словам Лещенко, Медведчук также обладает рычагами влияния на судебную ветвь власти. Таким образом, бизнес-империя Медведчука процветает. К слову, в 2015 году он купил яхту за 180 миллионов евро.

Приготовления к выборам-2019

Медведчук будет принимать участие в выборах в Верховную Раду в 2019 году. Недавно он вошел в партию Вадима Рабиновича, в которой будет отвечать "за направление по установлению мира с РФ и возобновление переговоров с СНГ". Эксперты считают, что на этот дуэт делает ставку Кремль. Кроме того, по сообщениям СМИ, Медведчук приобрел три телеканала: это "NewsOne", "112 Украина" и ZIK.

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Как выразился о Медведчуке Лещенко:

Меняются президенты, а теневые кардиналы сохраняют свое влияние.

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