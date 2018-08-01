"Вате торба!": Как в Киеве наведались в офис Медведчука и что из этого вышло

С рок-н-ролльной музыкой и яркими красками: в Киеве активисты устроили настоящий перформанс под офисом представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске и по совместительству кума Путина Виктора Медведчука, из-за которого обмен пленными фактически заблокирован.



Под стенами офиса Медведчука было людно

Вчера вечером понять, где в столице офис Медведчука, было легко: под стенами валил рок-н-ролл, а вооружении баллончиками с краской киевляне оставляли меткие лозунги прямо на асфальте. Всё из-за деятельности одиозного политика, который блокирует обмен пленными.

Нетипичная акция позволила людям выплеснуть эмоции

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Мы демонстрируем позицию общества к одному из врагов Украины. В Украине парадокс – узники находятся на территории России, а в Киеве – кум Путина! В этом офисе мы постоянно срывали акции в значительно более агрессивный формате. А сейчас позитивным способом с хорошей музыкой, яркими трафаретами и серьезными требованиями пытаемся показать как обществу, так и нашей власти и самому Медведчуку, что не понимаем, что тот делает на территории Украины, если не может вернуть наших пленных,

– сказал организатор Назарий Кравченко.



Меткие лозунги со вчерашнего дня теперь будут красоваться под офисом Медведчука

Люди, которые фактически работают на Россию, не должны заниматься государственной политикой, считает и председатель Международного общественного объединения "Соловецкое братство" Георгий Лукьянчук.

"Медведчук – наиболее распиаренный человек воздействия Путина в Украине. Он серый кардинал, который выполняет темные функции страны-агрессора. Эта пятая колонна должна быть ликвидирована в Украине! Поэтому мы и пришли, чтобы выразить свой протест против его украинофобской деятельности, которая должна быть прекращена", – сказал Лукьянчук.

"Украинофобская деятельность Медведчука должна быть прекращена"

Далее организаторы приволокли ватное чучело, написали на нем меткие словечки и облили бензином.

"Сейчас будет происходить осознание ватой своего положения. То есть вате торба, как ни крути!" – восклицает студент Александр.

И раскрашенное "ватное" чучело вспыхнуло под удовлетворенные улыбки патриотов.

Когда горела вата, я чувствовал, будто мы сейчас поджариваем реальных сепаратистов, а также тех, кто сдал реальные интересы Украины! Я уверен, что это маленький начало ...

– сказал общественный активист Автомайдана Виктор Делюк.



"Вате торба, как не крути!"

После "ватосожжения" создание надписей закипело с новой силой.

"Все, что мы можем сделать в тылу, – информационно поднимать волну о необходимости освобождения минимум 76 политзаключенных. Я не питаю иллюзий, что только из-за этой акции Медведчук захочет их осовободить или сядет в тюрьму за свои украинофобные взгляды. Он одним росчерком пера может договориться с Путиным об освобождении любого заключенного, но процесс обмена стоит на месте. Поэтому должны давить всеми способами", – сказал общественный активист Олег Слабоспицкий.



"Будем давить до освобождения пленных"

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Из офиса даже высунул нос заместитель политика Денис Коваленко, однако скоро скрылся обратно. Активисты же пообещали не ограничиться этой акцией, а продолжить давление на серого кардинала Кремля до освобождения всех заключенных в России и временно оккупированных территориях украинцев.