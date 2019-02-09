Медведчук – головний мінус Росії, – Гордон

Відомий журналіст Дмитро Гордн вважає, що лідер проросійського руху "Український вибрі" Віктор Медведчук, на якого, на переконання фахівців, робитиме ставку Росія на парламентських виборах, є її головним мінусом. Як пояснив він, річ у тім, що кум Путіна не має жодного авторитету серед українського суспільства. Щоправда, господар Кремля Володимир Путін, навіть попри це, ніколи його не кине.

Як підкреслив він у ефірі 24 каналу, у Росії розуміють всю слабкість Медведчука, однак Путін – це людина, яка своїх не здає.

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"Це його кредо, це його фішка. І на цьому він стоїть. Не полюбляючи Путіна, за це я його поважаю, оскільки люблю людей, що не здають своїх. Тому він не здає Медведчука, а той уже давно перетворився на слабку ланку", – переконує журналіст.

За його словами, Медведчук не має жодного авторитету в українському суспільстві та є токсичним.

"Навіть, якби Рінат Ахметов виставив свою кандидатуру, за нього б проголосували набагато більше людей, аніж за Медведчука. Навіть олігарх і водночас найбагатша людина отримав би набагато більше симпатій. Медведчук, зі свого боку, не може ані жодних голосів зібрати як особистість, так йому і не вдалося об’єднати людей, до прикладу затягнути під себе Ахметова. Відтак, Медведчук – це не та фігура, яка може сьогодні взяти голоси прихильних до Росії жителів України", – наголосив представник ЗМІ.

На переконання Гордона, Путін і його оточення вважають Медведчука саме тим, хто може взяти голоси проросійськи налаштованих українців. Але це велика помилка.

"Путін уже багато помиляється щодо українського питання. І весь час він не розуміє головної формули Кучми – "Україна – не Росія", – підсумував він.

На партійному з’їзді політсили "Опозиційна платформа – за життя", у якій він є головою політради, Віктор Медведчук нещодавно заявив про необхідність створення так званого "автономного регіону Донбас". Також він вважає, що такий статус слід закріпити у Конституції України.

Наш план-концепція передбачає три розділи: законодавчий, адміністративний і розділ, що стосується порядку та процедури впровадження миру. Згідно з планом, передбачається створення на Донбасі автономного регіону "Донбас" у складі України,

– наголошував кум Путіна

На його думку, домовленості щодо такого статусу Донбасу може бути досягнуто у чотирикутнику Київ – Донецьк –Луганськ – Москва.

До слова, раніше Віктор Медведчук брав участь у переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі, але наразі він більше не представляє Україну на цих перемовинах. Причина – звинувачення з боку президета Поорошенка у тому, що на переговорах Тристоронньої контактної групи він фактично лобіював інтереси Путіна.

Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео