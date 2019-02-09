Медведчук – главный минус России, – Гордон
Известный журналист Дмитрий Гордн считает, что лидер пророссийского движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, на которого делать будет ставку Россия на парламентских выборах, является ее главным минусом. Как пояснил он, дело в том, что кум Путина не имеет никакого авторитета в украинском обществе. Правда, хозяин Кремля Владимир Путин, даже несмотря на это, никогда его не бросит.
Как подчеркнул он в эфире 24 канала, в России понимают всю слабость Медведчука, однако Путин – это человек, который своих не сдает.
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"Это его кредо, это его фишка. И на этом он стоит. Не любя Путина, за это я его уважаю, поскольку люблю людей, не сдающих своих. Поэтому он не сдает Медведчука, а тот уже давно превратился в слабое звено", – убеждает журналист.
По его словам, Медведчук не имеет никакого авторитета в украинском обществе и является токсичным.
"Даже если бы Ринат Ахметов выставил свою кандидатуру, за него бы проголосовало гораздо больше людей, чем за Медведчука. Даже олигарх и одновременно самый богатый человек получил бы гораздо больше симпатий. Медведчук в свою очередь не может ни голосов собрать как личность, так ему и не удалось объединить людей, к примеру затянуть под себя Ахметова. Поэтому, Медведчук – это не та фигура, которая может сегодня взять голоса приверженных России жителей Украины", – подчеркнул представитель СМИ.
По мнению Гордона, Путин и его окружение считают Медведчука именно тем, кто может взять голоса пророссийски настроенных украинцев. Но это большая ошибка.
"Путин уже много ошибается по украинскому вопросу. И все время он не понимает главной формулы Кучмы – "Украина – не Россия", – подытожил он.
На партийном съезде политсилы "Оппозиционная платформа – за жизнь", в которой он является председателем политсовета, Виктор Медведчук недавно заявил о необходимости создания так называемого "автономного региона Донбасс". Также он считает, что такой статус следует закрепить в Конституции Украины.
Наш план-концепция предусматривает три раздела: законодательный, административный и раздел, касающийся порядка и процедуры внедрения мира. Согласно плану, предусматривается создание на Донбассе автономного региона "Донбасс" в составе Украины,
– подчеркивал кум Путина
По его мнению, договоренности о таком статусе Донбасса могут быть достигнуты в четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва.
К слову, ранее Виктор Медведчук принимал участие в переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, но сейчас он больше не представляет Украину на этих переговорах. Причина – обвинения со стороны президета Поорошенка в том, что на переговорах Трехсторонней контактной группы он фактически лоббировал интересы Путина .
Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео