Уголовное производство против Медвечука по госизмене: у Путина говорят о репрессиях

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, назвал информацию об открытии уголовного производства против лидера пророссийской организации "Украинский выбор Виктора Медведчука" "очень тревожной". По его словам, если дело будет возбуждено, то это будут "очередные политические репрессии".

5 февраля Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против лидера пророссийской организации "Украинский выбор – право народа" и кума президента РФ Виктора Медведчука. Его подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Дело против Медведчука возбудили после обращения депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука.

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Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 года в Киеве, заявив о необходимости создания так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Его план-концепция предусматривает создание на Донбассе автономного региона "Донбасс" в составе Украины. Он считает, что такие договоренности по статусу Донбасса возможно достичь в четырехугольнике Киев–Донецк–Луганск–Москва,

– объяснила такое решение пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она добавила, что здесь говорится о призывах к изменению границ территории Украины, помощи со стороны России в проведении подрывной деятельности против Украины, а также поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения.

В Генпрокуратуре известили, что с этим делом не медлить и в ближайшее время они передадут все соответствующие документы в СБУ. Согласно законодательству, Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство следственными действиями, а собственно следственные действия будет проводить Служба безопасности Украины. Относительно ходатайства в суд, в Генпрокуратуре подчеркнули, что оно будет лишь тогда, когда будет соответствующая доказательная база.

В Москве уже отреагировали на такие действия в отношении Медведчука. По словам представителя российского президента Дмитрия Пескова, информация об открытии вышеупомянутого уголовного производства является "очень тревожной", передает РБК.

"Там идет противоречивая информация, то ли дело возбуждено, то пока предварительные действия осуществляются. Если это произойдет, это будет очередная политическая репрессия", – говорит представитель Кремля.

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К слову, сам Медведчук считает свои слова соответствующими законам Украины. Также он убеждает, что является сторонником реализации минских соглашений, в которых говорится, в частности, о том, что украинская сторона должна принять ряд законодательных актов, в том числе изменения в Конституцию.

Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео