Кримінальне провадження проти Медвечука щодо держзради: у Путіна говорять про репресії

Дмитро Пєсков, речник президента Росії Володимира Путіна, назвав інформацію про відкриття кримінального провадження проти лідера проросійської організації "Український вибір Віктора Медведчука "дуже тривожною". За його словами, якщо справу буде порушено, то це будуть "чергові політичні репресії".

5 лютого Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження проти лідера проросійської організації "Український вибір – право народу" та кума президента РФ – Віктора Медведчука. Його підозрюють у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Справу проти Медведчука порушили після звернення депутата від "Народного фронту" Андрія Тетерука.

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"Віктор Медведчук зробив гучну заяву на партійному з’їзді 29 січня 2019 року в Києві, заявивши про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас" з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України. Його план–концепція передбачає утворення на Донбасі автономного регіону "Донбас" у складі України. Він вважає, що такі домовленості по статусу Донбасу можливо досягти в чотирикутнику Київ-Донецьк-Луганськ-Москва,

– пояснила таке рішення речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Вона додала, що тут мовиться про заклики до зміни меж території України, допомогу з боку Росії у проведенні підривної діяльності проти України, а також підтримується агресивна діяльність і сепаратистські настрої.

Згодом у Генпрокуратурі сповістили, що з цією справою не зволікатимуть і найближчим часом вони передадуть всі відповідні документи до СБУ. Відповідно до законодавства, Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво слідчими діями, а власне слідчі дії проводитиме Служба безпеки України. Щодо клопотання до суду, у Генпрокуратурі підкреслили, що воно буде лише тоді, коли буде відповідна доказова база.

У Москві вже відреагували на такі дії щодо Медведчука. За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, інформація про відкриття вищезазначеного кримінального провадження є "дуже тривожною", передає РБК.

"Там йде суперечлива інформація, то чи справу порушено, то чи поки попередні дії здійснюються. Якщо це станеться, це буде чергова політична репресія", – каже представник Кремля.

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До слова, сам Медведчук вважає свої слова такими, що відповідають законам України. Також він переконує, що є прихильником реалізації мінських угод, в яких мовиться, зокрема, про те, що українська сторона повинна ухвалити низку законодавчих актів, в тому числі зміни до Конституції.

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