11:15
6 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як зганьбився Путін. Чому Лавров поїхав за сіллю аж у Киргистан
      Вєсті Кремля
      21:21, 5 лютого
      Вєсті.UA: Що спільного між Садовим та Ляшком. Новий символ влади
      Вєсті.UA
      20:10, 5 лютого
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      "Затягувати ніхто не буде": у ГПУ розповіли деталі кримінального провадження проти Медведчука

      755 Читать новость на русском
      У ГПУ і СБУ не затягуватимуть із провадженням проти Медведчука
      У ГПУ і СБУ не затягуватимуть із провадженням проти Медведчука / Фото з відкритих джерел

      Із розслідуванням можливої протиправної діяльності лідера організації "Український вибір" Віктора Медведчука ніхто не зволікатиме. Служба безпеки України перевірить інформацію Генпрокуратури.

      24 канал писав, що генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом державної зради проти Віктора Медведчука. Справу порушили після відповідного звернення народного депутата від "Народного фронту" Андрія Тетерука.

      Читайте також: Медведчук "під ковпаком" прокурорів: хто ще та за що?

      Речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко заявив, що матеріали у справі найближчим часом передадуть до СБУ, пише "Обозреватель".

      Відповідно до законодавства, Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво слідчими діями, а власне слідчі дії будуть проводитиме Служба безпеки України.

      СБУ повинна провести розслідування, зібрати всі наявні в ЗМІ матеріали з виступами Медведчука, провести низку експертиз, слідчо-розшукових дій, і вже на основі цих результатів можна буде говорити про вручення підозри,
      – додав він.

      Він також запевнив, що "тягнути з розслідуванням ніхто не буде". За словами Лисенка, "щойно буде підозра – буде клопотання до суду про обрання запобіжного заходу, якщо буде відповідна доказова база". 

      Зазначимо, відповідне провадження відкрили через те, що на з'їзді політичної організації "Український вибір – право народу" Медведчук заявив про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас". У діях Медведчука Генпрокуратура вбачає ознаки злочинів, передбачених статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" та "Державна зрада", передає речниця Генпрокурора Людмила Сарган.

      Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео

       

      blog_ava
      Найкращі привітання з Днем ангела Оксани у прозі та віршах
      сьогодні
      3948
      Теги: Новини політики Новини України Віктор Медведчук ГПУ Служба безпеки України
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
      сьогодні , 10:30 Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
      515
      Лукбук, прет-а-порте і мультибренд: що означають модні терміни
      сьогодні , 09:03 Лукбук, прет-а-порте і мультибренд: що означають модні терміни
      Юлія Турелик 613
      Найстрашніший ворог: що вбиває Україну?
      сьогодні , 08:40 Найстрашніший ворог: що вбиває Україну?
      Артем Овдієнко 835
      Крымская черная дыра
      5 лютого , 22:05 Крымская черная дыра
      Блог Соцмережі 1650
      Медведчук "під ковпаком" прокурорів: хто ще та за що?
      5 лютого , 20:01 Медведчук "під ковпаком" прокурорів: хто ще та за що?
      Наталя Ромашова 1803
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук