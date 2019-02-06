"Затягувати ніхто не буде": у ГПУ розповіли деталі кримінального провадження проти Медведчука

Із розслідуванням можливої протиправної діяльності лідера організації "Український вибір" Віктора Медведчука ніхто не зволікатиме. Служба безпеки України перевірить інформацію Генпрокуратури.

24 канал писав, що генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом державної зради проти Віктора Медведчука. Справу порушили після відповідного звернення народного депутата від "Народного фронту" Андрія Тетерука.

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Речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко заявив, що матеріали у справі найближчим часом передадуть до СБУ, пише "Обозреватель".

Відповідно до законодавства, Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво слідчими діями, а власне слідчі дії будуть проводитиме Служба безпеки України.

СБУ повинна провести розслідування, зібрати всі наявні в ЗМІ матеріали з виступами Медведчука, провести низку експертиз, слідчо-розшукових дій, і вже на основі цих результатів можна буде говорити про вручення підозри,

– додав він.

Він також запевнив, що "тягнути з розслідуванням ніхто не буде". За словами Лисенка, "щойно буде підозра – буде клопотання до суду про обрання запобіжного заходу, якщо буде відповідна доказова база".



Зазначимо, відповідне провадження відкрили через те, що на з'їзді політичної організації "Український вибір – право народу" Медведчук заявив про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас". У діях Медведчука Генпрокуратура вбачає ознаки злочинів, передбачених статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" та "Державна зрада", передає речниця Генпрокурора Людмила Сарган.

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