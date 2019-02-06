В ГПУ рассказали, что грозит куму Путина Медведчуку

С расследованием возможной противоправной деятельности лидера организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука никто не будет тянуть. Служба безопасности Украины проверит информацию Генпрокуратуры.

24 канал писал, что генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту государственной измены против Виктора Медведчука. Дело возбудили после соответствующего обращения народного депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука.

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Представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил, что материалы по делу в ближайшее время передадут в СБУ, пишет "Обозреватель".

Согласно законодательству, Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство следственными действиями, а следственные действия будет проводить Служба безопасности Украины.

СБУ должна провести расследование, собрать все имеющиеся в СМИ материалы с выступлениями Медведчука, провести ряд экспертиз, следственно-розыскных действий, и уже на основе этих результатов можно будет говорить о вручении подозрения,

– добавил он.

Он также заверил, что "тянуть с расследованием никто не будет". По словам Лысенко, "как только будет подозрение – будет ходатайство в суд об избрании меры пресечения, если будет соответствующая доказательная база".

Отметим, соответствующее производство открыли из-за того, что на съезде политической организации "Украинский выбор – право народа" Медведчук заявил о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс". В действиях Медведчука Генпрокуратура усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Государственная измена", передает пресс-секретарь генпрокурора Людмила Сарган.

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