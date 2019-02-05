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      Медведчук завжди маскувався, як змія, – політолог

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      Віктор Медведчук
      Віктор Медведчук / Фото з відкритих джерел

      Кум Путіна Віктор Медведчук завжди був в тіні, його називали сірим антикризовим менеджером. Він ніколи не робив публічних заяв, але всі розуміли зло, яке він робив для української державності.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Віктор Таран.

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      Він зауважив, що публічно вхопити його за ці слова було дуже важко.

      Віктор Медведчук завжди маскувався, як змія, вперше минулого тижня на з'їзді він публічно проявився, озвучивши тези, які можна трактувати як заклик до повалення держави,
      – зазначив Віктор Таран.

      Якщо подивитися на медіапростір, то це перша заява за багато років й цілком очевидно, що за неї вхопилися.

      Віктор Медведчук – це точка входу на Володимира Путіна. Президент РФ нікому не довіряй в Україні, він співпрацює з декількома людьми в Україні і серед них – Медведчук. Це не добре і не погано. Це принцип візантійської політики, яку веде Москва, тобто не через інституції як Захід, а через персоналії,
      – розповів політолог.

      5 лютого Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом державної зради проти Віктора Медведчука. Справу порушили після відповідного звернення народного депутата від "Народного фронту" Андрія Тетерука.

      Про ключі до миру в Україні, які наразі є в Кремля, Медведчук теж говорив на партійному з'їзді. У той час, на думку кума Путіна, автономний регіон "Донбас" має бути закріплений у складі України.

      Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Медведчук Володимир Путін Петро Порошенко Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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