Медведчук всегда маскировался, как змея, – политолог

Кум Путина Виктор Медведчук всегда был в тени, его называли серым антикризисным менеджером. Он никогда не делал публичных заявлений, но все понимали зло, которое он делал для украинской государственности.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политолог Виктор Таран.

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Он отметил, что публично схватить его за эти слова было очень трудно.

Виктор Медведчук всегда маскировался, как змея, впервые на прошлой неделе на съезде он публично проявился, озвучив тезисы, которые можно трактовать как призыв к свержению государства,

– отметил Виктор Таран.

Если посмотреть на медиапространство, то это первое заявление за много лет, и вполне очевидно, что за него ухватились.

Виктор Медведчук – это точка выхода на Владимира Путина. Президент РФ никому не доверяет в Украине, он сотрудничает с несколькими людьми в Украине и среди них – Медведчук. Это не хорошо и не плохо. Это принцип византийской политики, которую ведет Москва, то есть не через институты как Запад, а через персоналии,

– рассказал политолог.

5 февраля Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту государственной измены против Виктора Медведчука. Дело возбудили после соответствующего обращения народного депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука.

О ключе к миру в Украине, которые сейчас есть у Кремля, Медведчук тоже говорил на партийном съезде. В то время, по мнению кума Путина, автономный регион "Донбасс" должен быть закреплен в составе Украины.

Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео