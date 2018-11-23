У Путина заявили, что он регулярно встречается с Медведчуком

Президент России Владимир Путин регулярно проводит встречи со своим кумом, представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по вопросам Донбасса, председателем политсовета партии "За життя" Виктором Медведчуком.

Об этом российским СМИ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Контакты Путина с Медведчуком действительно имеют место. Мне неизвестно о подробной повестке дня этих встреч, но я знаю, что в этом случае Медведчук выполняет свои функции как руководитель группы по гуманитарным вопросам. Вы знаете, что именно благодаря его усилиям были обмены пленными, он прилагает очень много усилий, чтобы все-таки дойти до обмена пленными по формуле "всех на всех", – заявил Песков.

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Он также не смог ответить на вопрос, является ли Медведчук связующим звеном между президентом России и Президентом Украины Петром Порошенко.

"Я не знаю, есть ли в этом потребность на этом этапе. Я не знаю, есть ли необходимость в этом связующем звене", – добавил он.

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Напомним, в феврале 2018 года Порошенко заявлял, что Медведчук оказался самым эффективным в вопросе освобождения заложников.